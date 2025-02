České pušky, ktoré majú Ukrajinci, sú chybné, tvrdí podľa TASS ruský vojak

Ukrajinské špeciálne jednotky bojujú proti Rusom Video Špeciálne jednotky ukajinských ozbrojených síl v nasadení proti ruským okupantom. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

TASS však v titulku svojej správy napísal, že „Česko odovzdalo ukrajinským ozbrojeným silám automatické pušky so zasekávajúcimi sa nábojmi“. Odvoláva sa pritom na ruských vojakov a jedného z nich cituje. „Stretli sme sa s českými zbraňami, vyskúšali ich, (a zistili sme, že) útočné pušky sú zlé. Spravidla sa u všetkých, ktoré majú k dispozícii, zasekávajú náboje,“ cituje štátna agentúra vojaka s označením Kasper.

Ten žiadne ďalšie podrobnosti o spomínaných zbraniach neuvádza, iba tvrdí, že ruskí vojaci automatické pušky testovali na strelnici. „Myslím, že v zásade, ukrajinské ozbrojené sily nemajú žiadnu výhodu v zbraniach, výhoda je na našej strane,“ uviedol ruský vojak, ktorý ďalej v správe agentúry TASS opisuje okrem iného výcvik inváznych síl.

Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už takmer tri roky. Česko sa spoločne s ďalšími západnými krajinami postavilo na stranu napadnutého Kyjeva a krajiny ho podporujú okrem iného dodávkami zbraní. Ministerka obrany ČR Jana Černochová (ODS) v decembri uviedla, že od začiatku ruskej invázie poskytlo Česko napadnutej krajine nepotrebný vojenský materiál v hodnote 7,3 miliardy korún. Dodávky Ukrajine sa postupne kompenzujú z Európskeho mierového nástroja (EPF).

Vlani v júli ukrajinský premiér Denys Šmyhal v Prahe oznámil, že na Ukrajine vznikne nový závod na výrobu munície v spolupráci s českou spoločnosťou Sellier & Bellot. Český premiér Petr Fiala (ODS) na tlačovej konferencii povedal, že zástupcovia českých a ukrajinských zbrojoviek podpísali po rokovaní vlád zmluvy o presune výroby na Ukrajinu, ide o malorážkovú muníciu firmy Sellier & Bellot alebo pušky Bren 2 Českej zbrojovky.

„Česká zbrojovka v nadväznosti na dohodu o spoločnom zámere s Ukroboronprom z februára podpísala zmluvu o transfere technológie pre montáž pušiek CZ BREN 2 na Ukrajine,“ uviedla vtedy v tlačovej správe spoločnosť Colt CZ, pod ktorú spadá výrobca malorážovej munície aj Česká zbrojovka.

S puškami CZ BREN 2 už ukrajinské ozbrojené zložky majú skúsenosti. Okrem nich a Armády ČR s nimi pracuje tiež protiteroristická jednotka francúzskeho žandárstva, portugalská armáda, poľská pohraničná stráž alebo rumunské žandárstvo. V licencii sú vyrábané tiež v Maďarsku pre potreby tamojších ozbrojených síl.

„Ukrajinci spustili výrobu českých pušiek CZ-806 BREN 2. Vybrali si konkurenta poľskej útočnej pušky Grot,“ písal v závere minulého roka server Wirtualna Polska s odvolaním sa na komuniké ukrajinskej zbrojovky Ukroboronprom o spustení licenčnej montáže českých pušiek BREN 2. Podľa komuniké má na Ukrajine nasledovať úplná výroba, aby zabezpečila lepšie vybavenie ukrajinských ozbrojených síl modernými ručnými zbraňami. Poľský server pripomenul, že Česi odvtedy vyvinuli novšiu verziu BREN 3.

Medzitým sa na sociálnych sieťach objavili zábery ruského vojaka so severokórejským ľahkým guľometom vzor 73, skonštruovaným podľa dostupných informácií aj na základe československého ľahkého guľometu z doby pred druhou svetovou vojnou. „Váži to snáď 15 až 16 kilogramov. Veľmi divné. S niečím takým by som bojovať nechcel,“ hovorí vojak.

Ale ukrajinskí blogeri tvrdia, s odvolaním sa na zábery zo sociálnych sietí, že tieto guľomety používajú v bojoch s ukrajinskými silami v Kurskej oblasti na západe Ruska aj ruskí vojaci. Podľa komentátorov vraj ruské vojská pociťujú nedostatok guľometov ruskej výroby.

Rusko začalo rozsiahlu inváziu do susednej krajiny 24. februára 2022. Ukrajinci nápor nepriateľských vojsk čiastočne odrazili a niektoré svoje územia dobyli späť. Moskva však podľa agentúry Reuters okupuje na 20 percent ukrajinského územia a v poslednom čase invázne sily na východe Ukrajiny zotrvalo postupujú. Cieľom ich ofenzívy sa javí dobytie celého vychytávkoukrajinského regiónu Donbas. Ukrajinské jednotky vlani v auguste naopak prenikli do ruskej Kurskej oblasti, odkiaľ sa ich Rusom ani za pomoci severokórejských vojakov doteraz nepodarilo úplne vytlačiť.