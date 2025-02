Musk tvrdí, že vláda ukončí činnosť najväčšej americkej agentúry pre poskytovanie zahraničnej pomoci

Americká vláda sa chystá uzavrieť agentúru pre medzinárodný rozvoj (USAID), ktorá je najväčším americkým oficiálnym poskytovateľom zahraničnej pomoci. Oznámil to miliardár Elon Musk, ktorého prezident Donald Trump poveril škrtmi v štátnej správe a obmedzením federálnych regulácií. Agentúra dnes rozposlala svojim zamestnancom pokyn, aby do nechodili do jej washingtonského ústredia. Trump úradujúcim šéfom agentúry vymenoval ministra zahraničia Marca Rubia.

Musk povedal, že o téme s Trumpom podrobne hovoril a ten podľa neho súhlasí, že USAID by sa mala zatvoriť. Dnes ráno šéf spoločností Tesla a SpaceX o veci tiež debatoval naživo s niektorými republikánmi na platforme X Spaces, predtým Twitter Spaces, ktorá mu tiež patrí. „Ukázalo sa, že to nie je červivé jablko,“ uviedol Musk. „To, čo tu máme, je len klbko červov. Musíte sa toho v podstate kompletne zbaviť. Je to neopraviteľné. "Uzatvárame to,“ dodal.

Vysokopostavený činiteľ v Bielom dome potom agentúre Reuters povedal, že Trump a jeho spolupracovníci diskutujú o tom, že by sa USAID začlenila pod ministerstvo zahraničia, aby sa výrazne znížil počet zamestnancov agentúry.

Pracovníci USAID uviedli, že vedia o 600 zamestnancoch, ktorí nahlásili, že im bol cez noc zablokovaný prístup do počítačových systémov agentúry. Tí, ktorí v systéme zostali, dostali interné e-maily, že „na pokyn vedenia agentúry“ bude budova jej ústredia vo Washingtone „v pondelok 3. februára pre zamestnancov agentúry uzavretá“. Už od víkendu sú nedostupné webové stránky USAID.

Muskove komentáre prišli po tom, ako Trumpova administratíva prepustila dvoch vysokopostavených bezpečnostných činiteľov USAID, ktorí cez víkend odmietli Muskovým inšpekčným tímom vydať tajné materiály z miest s obmedzeným prístupom, napísali agentúry AP a Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje.

Zástupcovia nového úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorý Musk vedie, nemali pre prístup k týmto informáciám bezpečnostnú previerku a predstavitelia USAID – John Voorhees a jeho zástupca Brian McGill – teda mali za to, že sú zo zákona povinní im prístup odoprieť. Členovia DOGE však v sobotu napokon prístup k utajovaným skutočnostiam USAID, ktoré obsahujú aj hlásenie spravodajských služieb, získali, uviedol zdroj AP.

Musk v nedeľu na túto správu reagoval na sieti X, kde napísal: "USAID je zločinecká organizácia. Je načase, aby zanikla. "A pokračoval: "Viete, že USAID za použitia dolárov z vašich daní financovala výskum biologických zbraní, vrátane covidu-19, ktorý zabil milióny ľudí? "Pre svoje tvrdenia nepredložil žiadne dôkazy, ani ich bližšie nešpecifikoval.

Trump tiež v nedeľu podľa serveru Axios novinárom povedal, že USAID „vedú radikálni šialenci“ a že je potrebné „urobiť rozhodnutie“. Zopakoval, že Musk má jeho plnú podporu. Na otázku, či odvádza dobrú prácu, povedal: "Veľmi znižuje náklady. Niekedy s ním nebudeme súhlasiť a nepôjdeme do všetkého, do čoho on chce. Ale myslím, že odvádza skvelú prácu. Je to šikovný človek. Veľmi šikovný, "uviedol prezident. Dodal, že Muskovi veľmi záleží na znižovaní výdavkov federálneho rozpočtu.

Kontrola na úrade USAID prišla deň po tom, ako tím DOGE vykonal podobnú operáciu na americkom ministerstve financií, kde získal prístup k citlivým informáciám vrátane systémov pre platby miliónov klientov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia. Ministerstvo rozposiela v mene federálnych úradov platby v celkovej výške viac ako šesť biliónov dolárov ročne, upozornil Reuters. Denník The Washington Post napísal, že kvôli vyzradeniu citlivých informácií Muskovmu tímu už rezignoval na svoju funkciu jeden vysokopostavený úradník ministerstva. O veci ako prvej informoval denník The New York Times.

„Ide o hrubé zneužitie moci nevoleným úradníkom a ukazuje to, že v Trumpovom Bielom dome si možno všetko kúpiť za peniaze,“ uviedol demokratický senátor a člen senátneho finančného výboru Peter Welch. Žiada tiež vysvetlenie, prečo Musk dostal prístup k platobnému systému, ktorý podľa neho obsahuje citlivé údaje o daňových poplatkoch.

Musk vytvoril úrad DOGE v spolupráci s Trumpovou administratívou s cieľom nájsť spôsoby, ako prepustiť nadbytočných federálnych zamestnancov, obmedziť rozhadzovacie programy a zredukovať federálne regulácie.

Trump už krátko po nástupe do úradu minulý mesiac zmrazil na 90 dní takmer všetku zahraničnú pomoc, s výnimkou humanitárnej potravinovej pomoci a vojenskej pomoci Izraelu a Egyptu. Aj tento krok sa dotkol agentúry USAID, ktorá funguje od 60. rokov minulého storočia, je najväčším jednotlivým darcom na svete a v Spojených štátoch zamestnáva vyše 10-tisíc ľudí. Poskytuje pomoc v zahraničí, okrem iného po prírodných katastrofách, na projekty bojujúce s chudobou či ochraňujúce životné prostredie, ale tiež postihujúce korupciu, a pomáha neziskovým organizáciám aj nezávislým médiám v snahách o demokratické reformy. Vo fiškálnom roku 2023 vyplatila pomoc za 72 miliárd dolárov, v minulom roku poskytla 42 percent všetkej humanitárnej pomoci sledovanej OSN.