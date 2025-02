Fico v Bruseli rokoval o plyne i pripravovanej novelizácii Ústavy SR: Samit EÚ potvrdil, že "svet sa úplne zmenil"

Premiér rokoval v Bruseli Video

Podľa Fica slovenská vláda spoločne s Európskou komisiou pracuje na alternatíve dovozu plynu z Azerbajdžanu do SR. Ako zdôraznil, na jednej strane by to zabezpečilo „dobré, kvalitné a bezpečné dodávky“ plynu pre potreby Slovenska, a zároveň by sa mohol postupne obnovovať tranzit plynu cez SR.

Predmetom rozhovoru s McGrathom bol „technicky právny problém“, kedy môže mať Ústava SR prednosť pred aktmi EÚ, ozrejmil Fico. McGrath už predtým pripomenul, že prednosť práva EÚ je pevne stanovená v judikatúre Súdneho dvora EÚ a o tejto veci nie je možné diskutovať.

Premiér eurokomisárovi predstavil zámer dať do ústavy ustanovenie, že SR rozpoznáva iba dve pohlavia – mužské a ženské. Úprava sa podľa neho týka aj adopcií detí. Fico takisto chce, aby bol štátny výchovno-vzdelávací program v súlade s ústavou.

S McGrathom sa Fico podľa svojich slov dohodol na dialógu. Vyjadril preto presvedčenie, že ak bude akýkoľvek návrh v prípade úpravy Ústavy SR definitívne predložený do Národnej rady SR, tak bude z právneho hľadiska „perfektný“ a nebude vyvolávať žiadne konflikty s Bruselom.

Samit EÚ podľa Fica potvrdil, že „svet sa úplne zmenil“. Spomenul kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý uvalil clá na Mexiko, Kanadu i Čínu, tlačí na zvyšovanie zbrojných výdavkov a navrhuje, aby sa Grónsko stalo súčasťou USA.

„Za týchto okolností je čím ďalej tým dôležitejšie povedať slovenskej verejnosti, ako sa bude vláda správať v rámci nášho členstva v EÚ a NATO, ak bude čeliť všetkým ťažkostiam vzhľadom na popísané udalosti,“ dodal Fico.

Stretnutie o zastavení tranzitu ruského zemného plynu na Slovensko sa malo pôvodne konať v Bruseli vo štvrtok, z technických príčin bol však uzavretý belgický vzdušný priestor a slovenský vládny špeciál sa musel vrátiť na Slovensko.