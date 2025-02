Trump chce, aby Ukrajina výmenou za americkú pomoc dodávala USA vzácne kovy

Americký prezident Donald Trump chce, aby Ukrajina výmenou za americkú pomoc dodávala Spojeným štátom vzácne kovy. Podľa agentúry AFP to Trump v Bielom dome povedal novinárom. Agentúra Reuters zase s odvolaním sa na svoje zdroje napísala, že USA cez víkend obnovili dodávky zbraní Ukrajine.

Ukrajinské špeciálne jednotky bojujú proti Rusom Video Špeciálne jednotky ukajinských ozbrojených síl v nasadení proti ruským okupantom. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Trump povedal, že chce zabezpečiť dodávky vzácnych nerastných surovín do Spojených štátov. Doplnil, že sa jeho administratíva snaží s Ukrajinou dospieť k dohode, v ktorej by táto krajina zaručila dodávky nerastných surovín výmenou za to, „čo im dávame“. Východoeurópska krajina je k tomu podľa neho pripravená. Bližšie podrobnosti možnej dohody nespomenul.

Reuters zatiaľ uviedol, že Spojené štáty nakrátko pozastavili dodávky zbraní Ukrajine, kým ich cez víkend zase obnovili. Biely dom chcel pôvodne zastaviť všetku vojenskú pomoc krajine, ktorá sa už tri roky bráni Rusku, v Trumpovej administratíve sú však odlišné názory na to, do akej miery má Washington Kyjev naďalej podporovať, podotýka agentúra.

Foto: SITA/AP, Julia Demaree Nikhinson Election 2024 Trump Volodymr Zelenskyj a Donald Trump. Snímka je zo septembra minulého roka, keď sa stretli v New Yorku. Ukrajinský líder sa vtedy zúčastnil na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a počas svojho pobytu rokoval aj s budúcim šéfom Bieleho domu (Trump sa stal oficiálne prezidentom USA v pondelok 20. januára).

Trump v predvolebnej kampani sľuboval, že vojnu na Ukrajine ukončí do 24 hodín od nástupu do úradu, čo sa však nestalo.