Najchudobnejší Ukrajinci si neprilepšia ani o jednu hrivnu. Prečo vláda odmietla zvýšiť minimálnu mzdu a životné minimum?

Kým na Slovensku sa od januára 2025 zvýšila minimálna mzda z 750 eur na 816 eur, naopak, na Ukrajine zostalo po starom: štátom garantovaný najnižší mesačný plat naďalej dosahuje 8-tisíc hrivien, čo je v prepočte 186 eur. Znamená to, že najmenej zarábajúci zamestnanci na Slovensku sú na tom viac ako štvornásobne lepšie v porovnaní s Ukrajincami.

Obyvatelia Ukrajiny, ktorí si musia vážiť každú jednu hrivnu, mohli byť relatívne spokojní v minulom roku: od januára 2024 sa im zvýšila minimálna mzda na 7100 hrivien a už od apríla toho roku stúpla na súčasných 8-tisíc hrivien. Ešte vlani na prelome jari a leta sa zdalo, že štát im pridá aj s príchodom roku 2025. „Podľa prognózy ministerstva financií by mala minimálna mzda narásť od 1. januára 2025 na 8370 hrivien a od 1. januára 2026 na 8956 hrivien," upozornil vtedy server Ukrnet. O niekoľko mesiacov to však už vyzerala inak: vláda predložila do parlamentu návrh štátneho rozpočtu na tento rok s nulovým zvýšením minimálneho mesačného platu.

Treba poznamenať, že 8-tisíc hrivien je hrubý príjem, z ktorého ešte nemalá časť ubudne. Daň z príjmu je 18 % a špeciálny odvod pre armádu 1,5 %. V čistom to potom vychádza 6440 hrivien mesačne (150 eur). Prilepšiť si môžu tí Ukrajinci, ktorí poberajú príplatok za prácu v noci alebo za robotu v náročných podmienkach. Zamestnávateľ nemôže zahrnúť príplatky do minimálnej mzdy, sú to povinne samostatné položky príjmu pracujúceho človeka.

Výhľad rozpočtu na obdobie 2025 – 2027 z dielne vlády dokonca obsahuje odporúčanie nezvyšovať minimálnu mzdu až do 1. januára 2028. Možno to však také dramatické nakoniec nebude, čo sa dá odvodiť z aktuálnej prognózy Národnej banky Ukrajiny. Uviedla, že predpokladá, že od začiatku budúceho roku by tzv. minimálka mohla byť po novom 8370 hrivien, čiže presne toľko, ako bolo spočiatku vlani plánované pre tento rok.

Mimochodom, ako vláda zdôvodnila svoje rozhodnutie nepridať ani jednu hrivnu najslabšie zarábajúcim Ukrajincom? „V rokoch 2025 – 2027 výška minimálnej mzdy bude 8-tisíc hrivien, čo zabezpečí dosiahnutú úroveň garancií s prihliadnutím na jej zvýšenie v roku 2024," citovala agentúra UNIAN z dôvodovej správy vlády. Zmrazenie tzv. minimálky nepotešilo ani penzistov. Výška minimálneho dôchodku sa totiž odvíja od rastu minimálnej mzdy.

Vláda tiež navrhla a získala súhlas parlamentu, aby sa nehýbalo ani so životným minimom. (Na Slovensku je 274 eur v prípade, že ide o jednu plnoletú osobu, a 191 eur mesačne, keď je to ďalšia spoločne posudzovaná osoba tiež vo veku nad 18 rokov). Na Ukrajine vychádza výška životného minima na jedného dospelého človeka 2920 hrivien (68 eur). U detí do 6 rokov je to v prepočte 60 eur a pre tie, čo majú šesť až osemnásť rokov, štát ráta so sumou 74 eur (čiže o 6 eur viac ako pri plnoletých osobách).

Aj obyčajný človek sa sám dovtípi hlavnú príčinu, prečo sa úroveň tzv. minimálky i životného minima neposunula ani o jednu hrivnu nahor: štát potrebuje obrovské peniaze pre svoju armádu, ktorá sa už takmer celé tri roky bráni proti ruskej invázii. „Vojna, inflácia a ďalšie ekonomické výzvy ohraničujú možnosti štátneho rozpočtu. V súčasnosti je prvoradé financovanie ozbrojených síl a ostatných kriticky dôležitých oblastí," poznamenal server Fakty.

Poslankyňa Roksolana Pidlasová pripúšťa možnosť, že štát by prehodnotil zmrazenie oboch tzv. minimálok, keby v druhej polovici tohto roku vysvitlo, že ekonomika sa nachádza v lepšej kondície, než sa predpokladalo. „Aktuálny odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) je 2,7 percenta v roku 2025. Keby sme však na základe prvého polroka prehodnotili makroekonomickú prognózu a budeme vedieť, že to bude viac ako 2,7 %, potom treba aj sociálne štandardy prehodnotiť," povedala pre agentúru Interfax-Ukrajina.

Presne odhadnúť rast HDP v tomto roku je v prípade Ukrajiny zjavne zložité. Ovplyvňuje to viacero faktorov, samozrejme, že vojna a jej vytúžené ukončenie v prvom rade. Najviac skeptickú prognózu vypracovala Svetová banka, ktorá počíta iba s rastom na úrovni dvoch percent. Naopak, Európska banka pre obnovu a rozvoj dáva ukrajinskému HDP prognózu rastu až 4,7 % v tomto roku.

Aby pohľad na Ukrajincov nevyznel iba pesimisticky, všimnime si, ako sú na tom zamestnanci štátnych orgánov. V ich prípade sa dá hovoriť o slušnej životnej úrovni na ukrajinské pomery. Títo pracujúci zarábajú mesačne v hrubom v priemere 55800 hrivien, čo je v prepočte bezmála 1300 eur. (Na Slovensku nedávno priemerná mesačná mzda v celom národnom hospodárstve prvýkrát prekonala hranicu 1500 eur mesačne.)