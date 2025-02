Ukrajina je otvorená možnosti ťažby vzácnych kovov s partnermi, ktorí jej pomáhajú vo vojne, povedal Zelenskyj

„Sme otvorení tomu, aby toto všetko (nerastné bohatstvo) bolo možné rozvíjať s našimi partnermi, ktorí nám pomáhajú chrániť našu krajinu a zatlačiť nepriateľa späť svojimi zbraňami, svojou prítomnosťou, sankčnými balíčkami. A to je úplne fér. Hovorím o tom, čo som povedal už v septembri, keď som sa stretol s prezidentom Trumpom (v USA),“ vyhlásil Zelenskyj pred novinármi podľa agentúry Unian.

Uviedol tiež, že jeho tím je v kontakte s bezpečnostným poradcom amerického prezidenta Mikeom Waltzom a s Trumpovým splnomocnencom pre Ukrajinu Keithom Kellogom a dohovára sa termín cesty americkej delegácie do Kyjeva. Podľa agentúry Unian by sa Kellogova návšteva mala konať po 11. februári.

Trump podľa agentúry AFP v pondelok novinárom v Bielom dome povedal, že chce zabezpečiť dodávky vzácnych nerastných surovín do Spojených štátov. Doplnil, že sa jeho administratíva snaží s Ukrajinou dospieť k dohode, v ktorej by táto krajina zaručila dodávky nerastných surovín výmenou za to, „čo im dávame“. Východoeurópska krajina je na to podľa neho pripravená. Bližšie podrobnosti možnej dohody nespomenul.

Server RBK-Ukrajina s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z ukrajinskej prezidentskej kancelárie v pondelok napísal, že spoločná ťažba vzácnych kovov je jedným z bodov mierového plánu ukrajinského prezidenta a že o tom Volodymyr Zelenskyj rokoval s Trumpom už vlani na jeseň pri návšteve USA.

"Bol to bod v pláne víťazstva. Máme špeciálne zdroje kovov vzácnych zemín, uránu, lítia, titánu. Je dôležité, aby ich nezískalo Rusko. Preto prezident (Zelenskyj) navrhoval, aby boli špeciálne chránené a špeciálne využívané spolu s kľúčovými partnermi, "povedal zdroj a dodal, že najprv sú potrebné bezpečnostné záruky garantujúce ochranu vzácnych nerastných surovín.

Agentúra Reuters uviedla, že Spojené štáty nakrátko pozastavili dodávky zbraní Ukrajine, kým ich cez víkend zase obnovili. Biely dom chcel pôvodne zastaviť všetku vojenskú pomoc krajine, ktorá sa už tri roky bráni ruskej ozbrojenej agresii, v Trumpovej administratíve sú ale odlišné názory na to, do akej miery má Washington Kyjev naďalej podporovať, podotýka agentúra.

Trump v predvolebnej kampani sľuboval, že vojnu na Ukrajine ukončí do 24 hodín od nástupu do úradu, čo sa ale nestalo.