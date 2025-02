Česká pobočka tlačového inštitútu vyzvala Fica, aby verbálne neútočil na médiá

Fico na novinárov slovne útočí opakovane, napríklad vlani v októbri ich okrem iného označil za bastardov. V poslednom čase opakovane hovoril o zasahovaní a zasahovaní českých politikov a médií do vnútorných záležitostí Slovenska. Český premiér Petr Fiala označil Ficove obvinenia za absurdné, minister zahraničia Jan Lipavský poukázal na slobodu slova v demokratickej spoločnosti.

Podľa českej pobočky Medzinárodného tlačového inštitútu sú princípy slobody slova jedným zo základných pilierov demokratického sveta. V liste Ficovi vyjadrila vieru, že zodpovedný politik vie základné princípy slobody médií rozoznať a rešpektovať. „To platí nielen vo vzťahu k českým médiám, ale aj smerom k médiám na Slovensku, ktoré sa tiež často stávajú terčom silných verbálnych útokov od Vás osobne aj od Vašich kolegov a spojencov,“ uviedol výbor.

Fico: Médiá, prestaňte klamať Video

Ficove výroky CZ IPI vníma ako snahu vykresliť české médiá v úlohe nepriateľa, a zatiahnuť ich tak do politickej agendy, napísal. „Vy sám dobre viete, kam až môže viesť prílišná radikalizácia. Preto Vás aj s ohľadom na našich slovenských kolegov a kolegov vyzývame, aby ste od podobných osočení upustili,“ dodal.

Český výbor IPI odmietol Ficovu tézu, že médiám v susednej krajine neprislúcha prinášať postoje a pohľady na dianie na Slovensku. „Tieto výroky považujeme minimálne za nešťastné a apelujeme na kolegov v českých redakciách, aby sa nimi nedali akokoľvek ovplyvniť,“ uviedol. Slobodné médiá podľa výboru rešpektujú etické a profesionálne štandardy, ale nenechajú si diktovať, o čom majú či nemajú referovať z domova ani zo zahraničia. „Slobodné médiá posudzujú význam a prioritu udalostí sami, bez ohľadu na to, či sa to páči držiteľom moci, ktorých činy opisujú a komentujú. To platí určite aj pre postoje k vládam a premiérom ostatných krajín,“ napísal CZ IPI.

Fica opäť rozhnevali médiá, po kritike avizuje zmeny v legislatíve Video Premiér Robert Fico (Smer) pripúšťa zmeny v mediálnej legislatíve. Avizuje napríklad zriadenie národného mediálneho úradu. Poukazuje i na potrebu zavedenia práva na opravu a odpoveď a uvažuje aj nad úpravou povinností potrebných pre výkon práce novinára. Kritizoval pri tom stav súčasných médií.

Referovanie o politickom dianí v iných štátoch podľa českého výboru IPI nemožno v žiadnom prípade označovať za zasahovanie do vnútorných záležitostí. „Takéto obvinenia na adresu slobodných médií vždy najčastejšie prednášali predstavitelia najrôznejších autokratických režimov. Veríme, že to rozhodne nie je a nebude prípad Slovenskej republiky,“ uviedol výbor.

Medzinárodný tlačový inštitút (IPI) je globálna organizácia, ktorá združuje vedúcich pracovníkov médií a novinárov a komentátorov. Český národný výbor (CZ IPI) je jeho českou pobočkou. Založenie Českého národného výboru inicioval Nadačný fond nezávislej žurnalistiky, ktorý sa tiež stal jedným z jeho piatich zakladajúcich členov. Český výbor vznikol v roku 2018.