Trumpov plán pre Pásmo Gazy: Prejde pod kontrolu USA, vysťahujú Palestínčanov a premenia ho na Azúrové pobrežie

Spojené štáty chcú prevziať kontrolu a vlastníctvo nad Pásmom Gazy a prestavať ho po tom, ako bude miestne palestínske obyvateľstvo presídlené inam. Povedal to podľa agentúry AP americký prezident Donald Trump po utorkovom rokovaní s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome.

„Budeme ho vlastniť a prevezmeme zodpovednosť za odstránenie všetkých nebezpečných nevybuchnutých bômb a ďalších zbraní na mieste,“ povedal Trump na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským premiérom, ktorá sa konala po dlhom meškaní. Trump dodal, že zničené budovy by USA zrovnali so zemou a zabezpečili by „hospodársky rozvoj, ktorý poskytne neobmedzené množstvo pracovných miest a bytov pre ľudí v oblasti“. Podľa AP Trump tiež nevylúčil nasadenie amerických vojakov na podporu rekonštrukcie Pásma Gazy, ktoré je zdevastované takmer 16 mesiacmi konfliktu medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas.

Podľa agentúry Reuters Trump povedal, že sa usiluje o to, aby USA mali „postavenie dlhodobého vlastníka“ Pásma Gazy a Netanjahu k tomu poznamenal, že nápad amerického prezidenta stojí za pozornosť. Trumpov plán pre Gazu by podľa neho mohol „zmeniť dejiny“.

Trumpov prejav na Svetovom fóre v Davose Video

Podľa agentúry AFP Trump povedal, že si Gazu predstavuje ako „Azúrové pobrežie Blízkeho východu“. „Máme možnosť urobiť niečo, čo by mohlo byť fenomenálne,“ povedal republikánsky prezident.

Americký prezident predtým navrhol, aby boli Palestínčania, ktorí boli v Pásme Gazy nútení opustiť domovy, „trvalo“ presídlení mimo tohto územia.

To vyvolalo odmietavé reakcie najmä zo strany samotných Palestínčanov. Zástupca Palestínskej autonómie pri OSN Rijád Mansúr povedal, že svetoví lídri by mali rešpektovať želania Palestínčanov, ktorí podľa neho „zbožňujú“ život v Pásme Gazy.

Trump po stretnutí s Netanjahuom zopakoval svoje tvrdenie, že 1,8 milióna miestnych obyvateľov chce odísť a žiť v iných krajinách, a jediným dôvodom, prečo sa vracajú, je, že teraz nemajú inú možnosť. Pásmo Gazy označil za „symbol smrti a skazy“ po mnoho desaťročí.

Trump povedal, že o svojom návrhu presídliť Palestínčanov z Gazy hovoril s ďalšími lídrami na Blízkom východe a že sa im jeho myšlienka veľmi zapáčila.

Šéf Bieleho domu v utorok tiež oznámil, že sa chystá navštíviť Pásmo Gazy, Izrael a Saudskú Arábiu, nespresnil ale, kedy sa jeho blízkovýchodná cesta uskutoční.

Trump ďalej povedal, že by sa chcel dohodnúť s Iránom na zlepšení bilaterálnych vzťahov, ale za podmienky, že Teherán nebude vyvíjať jadrovú zbraň. Ak ju budú mať, bude to pre Irán veľmi nešťastné, zdôraznil.

Trump zdôraznil, že putá medzi USA a Izraelom sú „absolútne neprelomiteľné“. Netanjahu Trumpa označil za „najlepšieho priateľa, akého kedy mal Izrael v Bielom dome“. Netanjahu dnes bude rokovať aj s americkým ministrom obrany Petom Hegsethom.