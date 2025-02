Letisko v Inčchone často zabavuje tradičné kórejské národné jedlo. Tony tejto potraviny daruje osobám v núdzi

Tony tejto potraviny letisko potom daruje ľuďom v núdzi, napísal web stanice CNN.

Pri bezpečnostnej kontrole na letisku vlani zabavili celkom 10,7 ton kimči od cestujúcich, ktorí ich aj napriek zákazu prevážali v príručnej batožine.

O rok skôr pracovníci zabavili aj 10,5 tony najrôznejších kórejských fermentovaných omáčok a pást. Letisko zabavené potraviny buď vyhadzuje, alebo daruje miestnemu komunitnému centru, dodal web.

Nie je to ale prvýkrát, čo letiskoví pracovníci zaujali ostrý postoj k potravinám. Letecká spoločnosť Korea Air vlani oznámila, že už nebude na diaľkových letoch podávať instantné rezance, pretože by sa cestujúci mohli pri turbulenciách popáliť vriacou vodou.

Pasažieri, ktorí si v Spojených štátoch zakúpili zmes korenia Everything But the Bagel, sa zase dostali do sporu s kórejskými úradmi, pretože výrobok obsahuje v Kórei zakázaný mak.