Fialova vláda žiada od ľudí viac peňazí pre televíziu a rozhlas. Babiš ju obviňuje z vyberania výpalného a presadzuje slovenský model financovania

Treba verejnoprávnym médiám zvýšiť príjem alebo je potrebné zmeniť samotný systém ich financovania? Mali by naozaj dostávať viac peňazí alebo by urobili lepšie, keby sa zamerali na šetrenie? Návrh zvýšiť koncesionárske poplatky vyvolal v Českej republiky veľký spor medzi koalíciou a opozíciou. Možno by sa až tak silno neiskrilo, keby krajinu nečakali parlamentné voľby. Uskutočnia sa na jeseň tohto roku, kampaň sa v podstate už začala, čoho dôkazom je ostrá výmena názorov medzi vládnucim a opozičným táborom.

Kým na Slovensku je už fungovanie verejnoprávneho telerozhlasu postavené na nárokovateľnej sume zo štátneho rozpočtu, naopak, v Česku zostávajú zachované koncesionárske poplatky. Po novom by mesačný poplatok pre Českú televíziu mal byť 150 korún (zvýšenie o 15 Kč) a pre Český rozhlas 55 korún (nárast o 10 Kč). Dokopy to vychádza 205 korún, čo je v prepočte 8,5 eura. Ročne by to bolo niečo viac ako 100 eur.

Vláda argumentuje tým, že s koncesionárskymi poplatkami sa už dlho nehýbalo. „Poplatky tvoria väčšinu príjmov v obidvoch verejnoprávnych firmách. Pri Českej televízii sa nemenil poplatok od roku 2008 a u Českého rozhlasu od roku 2005," poznamenal server iDNES. Verejnoprávna televízia vlani hospodárila s rozpočtom 7,95 miliardy Kč a rozhlas s 2,39 miliardy Kč. Dovedna je to v prepočte zhruba 430 miliónov eur.

Andrej Babiš, expremiér a líder najsilnejšieho opozičného hnutia ANO, tvrdí, že vláda Petra Fialu chce zvýšením koncesionárskych poplatkov korumpovať hlavne Českú televíziu, aby si pred voľbami do Poslaneckej snemovne zabezpečila jej lojalitu. „Ak budeme vo vláde, tieto poplatky zrušíme," zdôraznil Babiš na sociálnej sieti X. Poukázal pritom na to, že 17 z 27 členských štátov EÚ už nefinancuje verejnoprávne médiá prostredníctvom koncesionárskych poplatkov.

Babiš považuje zvýšenie poplatkov v kombinácii s niektorými úpravami za vyberanie výpalného. Ide o to, že po novom by firmy platili nie podľa počtu televíznych prijímačov, ale podľa počtu svojich zamestnancov. Povinná platba sa má vzťahovať aj na iné zariadenia, ako sú len televízory, na ktorých sa dá prostredníctvom internetu sledovať televízne vysielanie (samozrejme, že sa zachová princíp jednej platby za domácnosť).

Šéf ANO a pravdepodobný víťaz jesenných volieb si zároveň myslí, že Česká televízia i Český rozhlas by sa mali viac venovať úsporám ako ďalšiemu nalievaniu peňazí do ich rozpočtu. Naopak, vláda argumentuje zvýšenými výrobnými nákladmi a infláciou v ostatných rokoch zvlášť s prihliadnutím na to, že poplatky sú už dlho na rovnakej úrovni. „Podľa analýzy ministerstva kultúry by vyššie poplatky mali priniesť ročne Českej televízii 865 miliónov korún navyše a Českému rozhlas viac o 331 miliónov korún," podotkol server Seznam Zprávy.

Návrh vlády môže súvisieť aj s poklesom počtu poplatníkov. „Česká televízia má dlhodobo problém s úbytkom poplatníkov. Kým v roku 2010 ich bolo 3,6 milióna, v roku 2018 už len 3,5 milióna a v roku 2024 dokonca len 3,3 milióna," konštatoval server Médium.

Babiš odmieta nielen zvýšenie poplatkov (a zároveň podporuje ich zrušenie), prichádza aj s návrhom, ako by sa podľa neho dali ušetriť náklady oboch verejnoprávnych mediálnych spoločností. Za správne považuje, keby sa Česká televízia a Český rozhlas zlúčili. Znamenalo by to, že Česko by sa vybralo cestou ako Slovensko, keď sa televízia a rozhlas zmenili na jednu firmu známou pod skratkou RTVS (od júla 2024 STVR). Rovnaký model napríklad funguje v Rakúsku.

Opozícia využila obštrukciu v Poslaneckej snemovni, naťahuje rozpravu a preto sa koaliční poslanci dohodli, že stanovia pevný termín hlasovania. Rozhodovať by mali 12. februára. Očakáva sa, že návrh presadia. V takom prípade by sa zvýšili poplatky s účinnosťou od prvej polovice budúceho roku, čiže ešte pred tohtoročnými parlamentnými voľbami. Ak však Babiš zostaví vládu a oprie sa o väčšinu hlasov v Poslaneckej snemovni, v prípade, že dodrží svoj sľub, potom poplatky zruší a nahradí ich financovaním zo štátneho rozpočtu. Na Slovensku po novom dostáva telerozhlas sumu rovnajúcu sa 0,12 % hrubého domáceho produktu. Pôvodne to bolo 0,17 %, ale vláda škrtla 0,05 % pre úspory na strane štátu ešte pred prijatím konsolidačného balíčka.