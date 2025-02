Voľby v Česku by vyhralo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša

Ak by voľby v Česku boli na konci januára, víťazom by sa stalo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša so ziskom 36,7 percenta pred vládnou koalíciou Spolu, ktorá by mala 20,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Ipsos, informuje web Novinky.