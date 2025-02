Nigel Farage ako britský premiér? Populisti ovládli prvý veľký prieskum

Otriasa sa britský politický systém, ktorému tradične dominujú dve strany? Od 20. rokov minulého storočia krajine vládli buď pravicoví konzervatívci, alebo ľavicoví labouristi, ktorí vlani vyhrali voľby a premiérom sa stal Keir Starmer. No obe hlavné strany sú teraz pod tlakom strany Reform UK. Populistická pravica, ktorú vedie bývalý europoslanec a jeden z inžinierov brexitu Nigel Farage, sa po prvý raz dostala vo veľkom prieskume verejnej mienky na čelo popularity.

Nahnevaní voliči

Vyplýva tu z výskumu organizácie YouGov pre denník The Times. V ňom získala Reform UK podporu 25 percent respondentov. Druhá bola s 24 percentami Labouristická strana a tretí konzervatívci sa museli uspokojiť s 21 percentami.

„Zatiaľ sú to výsledky na úrovni štatistickej odchýlky, ale posilňuje to realitu, v ktorej je podpora Reform UK približne rovnaká ako v prípade labouristov a konzervatívci naďalej oslabujú,“ povedal pre denník Financial Times Anthony Wells, šéf európskeho politického a sociálneho výskumu v YouGov.

„Voliči sa veľmi hnevajú na súčasnú vládu, ktorá po predchádzajúcich neúspechoch konzervatívcov sľúbila, že zaistí zodpovednejšie riadenie krajiny. Väčšina, ktorú labouristi získali v posledných voľbách, bola skvelou príležitosťou, aby vytvorili novú politiku a lepší štýl vlády. No zatiaľ ju premrhali. Ľudia sa hnevajú na odhalenia, že ministri dostávajú dary, na to, že vláda zrušila príspevky na zaistenie dodávok tepla v zime, čo znamená, že niektorí z najchudobnejších Britov si nemôžu dovoliť vykurovať svoje domovy, a aj na vysoký počet prisťahovalcov,“ reagoval pre Pravdu expert na britskú politiku Kevin Hickson z Liverpoolskej univerzity.

"Prieskum YouGov len ukazuje to, čo už mesiace naznačujú ďalšie výskumy. Popularita Farageovej Reform UK sa dostala na úroveň dvoch veľkých strán, ktoré britskej politike dominujú už sto rokov. V niektorých ohľadoch však tento prieskum nie je dôležitý,“ povedal pre Pravdu Simon Griffiths z Katedry politológie a medzinárodných vzťahov na univerzite Goldsmiths' College v Londýne. „Po prvé, Starmer musí vypísať voľby až o viac ako štyri roky a za ten čas sa môže veľa zmeniť. Po druhé, hlasovací systém pre obsadenie kresiel v Dolnej snemovni, keď víťaz v jednotlivých okrskoch berie všetko, má tendenciu vytláčať na okraj iné subjekty a profitujú z neho dve veľké strany. Boli sme toho svedkami aj v posledných voľbách, keď Reform UK celkovo získala 14 percent hlasov, ale to jej prinieslo len päť kresiel, teda menej ako jedno percento,“ vysvetlil Griffiths.

Odborník však pripúšťa, že sa to môže zmeniť. „Mnohí ľudia sú dosť unavení z toho, čo sa dá nazvať normálnou politikou. To už nejaký čas platí. Videli sme to pri zvolení ľavičiara Jeremyho Corbyna za lídra Labouristickej strany v rokoch 2015 až 2020 a sledujeme to na vzostupe pravicového populizmu v Európe a USA. Strany ako Reform UK, ktoré spochybňujú tradičnú politiku, teda získavajú hlasy,“ ozrejmil Griffiths.

Celkovo má britská Dolná snemovňa 650 členov. Nedávny prieskum organizácie Hope Not Hate (Nádej, nie nenávisť) a spoločnosti Focaldata naznačil, že Reform UK by mohla v parlamente získať až 76 kresiel. Zaujímavé je, že až 60 z nich by bolo na úkor labouristov.

A v Starmerovej strane cítiť napätie. Denník Guardian informoval, že labouristickí poslanci, ktorých kreslá sú ohrozené stranou Reform UK, vytvorili skupinu, ktorá chce vyzvať premiéra, aby zaujal tvrdší postoj k migrácii a kriminalite. Neformálny výbor tvoria poslanci z 89 volebných obvodov, v ktorých sa Farageova strana v minuloročných voľbách umiestnila na druhom mieste.

V prospech Reform UK naozaj hrá momentálna slabosť oboch tradičných strán. Konzervatívci si lížu rany po rokoch pri moci a brexite, ktorý momentálne odmieta väčšina Britov. "Čo sa týka labouristov, nie je nezvyčajné, že vládna strana stratí podporu v porovnaní s voľbami (za starmerovcov vlani hlasovalo 33,7 percenta Britov, pozn red.).

No to, ako rýchlo sa prepadla popularita labouristov, vypovedá o rozsahu ekonomických a politických problémov, ktorým čelia, ako aj o tom, že nedokázali voličom oznámiť jasný plán, ako ich budú riešiť. Farageov úspech v prieskumoch verejnej mienky je preto viac o frustrácii z takzvaných bežných politikov. Menej nám hovorí o skutočnom nadšení Britov pre Reform UK,“ uviedol pre Pravdu profesor politológie Simon Usherwood z britskej Open University.

„Je nepravdepodobné, že by sme mali voľby oveľa skôr ako v roku 2029. A ak sa Farage nedohodne s konzervatívcami, rozdelia hlasy pravice, teda labouristi budú v oveľa silnejšej pozícii. Vzhľadom na to, aká nevyspytateľná je v súčasnosti politika, toto všetko sa môže zmeniť. Ale nepredpokladám, že by strana Reform UK v dohľadnej dobe zaznamenala nejaký veľký politický prelom,“ myslí si Griffiths.

Farage verzus Musk

Faragea roku 1999 po prvý raz zvolili do Európskeho parlamentu na kandidátke Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP), na ktorej čelo sa neskôr dostal. Aj jeho kritici ho označujú za efektívneho rečníka, hoci si neraz vo svojej križiackej výprave proti Európskej únii pomáhal polopravdami, výmyslami a klamstvami. Je veľmi pravdepodobné, že keby nebolo Faragea, Británia by zostala členskou krajinou EÚ.

Reform UK vznikla roku 2021 premenovaním Strany brexitu. „Testom bude, či dokáže narušiť systém dvoch strán. Ak bude konať profesionálnejšie, bude sa vyhýbať spojeniu s krajnou pravicou a vypracuje hospodársku politiku, ktorá osloví rozčarovaných labouristických voličov, potom existuje možnosť, že sa to Reform UK podarí dosiahnuť. V tomto kontexte mal Farage nedávno pravdu, keď sa napriek kritike Elona Muska dištancoval od spojenia s Tommym Robinsonom,“ pripomenul Hickson.

Robinson, vlastným menom Stephen Yaxley-Lennon, je extrémistický britský pravičiar, ktorý momentálne sedí vo väzení za pohŕdanie súdom. Podporuje ho však Musk, ktorý sa dostal do konfliktu s Farageom, lebo ten nechce, aby ho s Robinsonom spájali. Najbohatší človek sveta a politický spojenec prezidenta Donalda Trumpa vyhlásil, že Reform UK potrebuje nového lídra. Podľa Muska nemá Farage na to, aby stranu viedol. Predseda Reform UK tvrdí, že jeho vzťahy s multimiliardárom juhoafrického pôvodu sú v poriadku, ale nesúhlasí so všetkými jeho vyhláseniami.