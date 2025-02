Plánuje Trump etnické čistky? Chce vyhnať Palestínčanov, Pásmo Gazy zrovnať so zemou a zabrať ho pre USA

Neuplynuli ani tri týždne, odkedy v Pásme Gazy zavládlo krehké prímerie a situácia sa opäť vyhrocuje. Americký prezident Donald Trump totiž vyhlásil, že USA prevezmú kontrolu nad Pásmom Gazy, aby tam zabezpečili dlhodobý mier. Asi dva milióny palestínskych obyvateľov plánuje presídliť do Egypta a do Jordánska, Gazu chce zrovnať so zemou a znova vybudovať. Z územia sa má stať „Riviéra Blízkeho východu“. Podľa kritikov sú jeho predstavy neprijateľné a pripomínajú etnické čistky.

„USA prevezmú Pásmo Gazy… Budeme ho vlastniť a budeme zodpovední za likvidáciu všetkých nebezpečných nevybuchnutých bômb a iných zbraní v tej lokalite. Zbavíme sa zničených budov, zrovnáme ich so zemou. Naštartujeme hospodársky rozvoj, ktorý poskytne neobmedzený počet pracovných miest a bytov pre ľudí v tejto oblasti,“ oznámil Trump v utorok na tlačovej konferencii po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Pekelná diera

Nový šéf Bieleho domu vzápätí poriadne popustil uzdu fantázii, keď začal vysvetľovať, ako si predstavuje obnovu tohto územia. Pôvodné palestínske obyvateľstvo, ktoré sa po uzavretí prímeria pomaly vracia do zničených domovov, by podľa neho mali prijať susedné arabské štáty.

„Gaza je teraz pekelnou dierou. Úprimne povedané, bola ňou už pred začiatkom bombardovania. My dáme ľuďom šancu žiť v krásnej komunite, ktorá je bezpečná a pokojná,“ priblížil Trump.

Ako upozornil, pôvodní obyvatelia by mali odísť. „Ak sa vrátite, skončí sa to rovnako, ako to bývalo sto rokov,“ varoval. Palestínčania podľa neho do Pásma Gazy prichádzajú len preto, lebo nemajú žiadnu inú možnosť.

„Je to len miesto na demolíciu. Prakticky každá budova padla,“ dodal Trump a novinárov oboznámil s veľkolepým plánom obnovy.

Na uvoľnenom území by vraj Američania začali s masívnou obnovou, ktorá by z Pásma Gazy mohla spraviť „Riviéru Blízkeho východu“.

Nie je to pritom prvý raz, čo bývalý realitný magnát takto rojčil o palestínskom území. Ako pripomenul denník The Times of Israel, už pred voľbami v októbri minulého roka sa vyjadril, že na palestínskom území by to po prestavbe mohlo byť lepšie ako v Monaku.

Trump zdôraznil, že nejde o ľahkovážne rozhodnutie. „Každému, s kým som hovoril, sa páčila myšlienka, že by Spojené štáty vlastnili ten kúsok zeme, rozvíjali ho a vytvárali tisíce pracovných miest. Bolo by to skvelé,“ prezradil. Gaza by sa podľa neho mohla stať domovom pre „ľudí z celého sveta“.

„Myslím, že z toho urobíte medzinárodné, neuveriteľné miesto… A myslím si, že tam bude celý svet – budú tam žiť zástupcovia z celého sveta, aj Palestínčania. Bude tam žiť veľa ľudí,“ doplnil.

Na otázku, či by do Pásma Gazy vyslal amerických vojakov, aby dozerali na dodržiavanie mieru, Trump odpovedal, že je to možné. „Ak to bude potrebné, spravíme to,“ ubezpečil.

Návrat kolonializmu?

Len čo Trumpove slová obleteli svet, vyvolali búrlivé reakcie. Americká televízia CNN zhodnotila, že šéf Bieleho domu počas svojho druhého funkčného obdobia prejavil „najimperialistickejší reflex“, keďže za krátky čas od svojho vymenovania do úradu stihol pohroziť už aj anexiou Panamského prieplavu, Grónska či Kanady.

Zabratie Pásma Gazy si údajne predstavuje ako nejaký obchod s nehnuteľnosťami, v rámci ktorého by prebral zodpovednosť za to územie a riadil tam veľký projekt obnovy s vytváraním pracovných miest. Nazval to formou amerického vlastníctva, no podľa CNN by sa na to lepšie hodilo označenie „kolonializmus 21. storočia“.

Ako sa dalo čakať, Izrael Trumpov prejav ocenil, rovnako ako jeho víziu prestavby zničeného územia. „Je to niečo, čo môže zmeniť dejiny,“ povedal pre médiá Netanjahu, ktorý amerického prezidenta nazval „najlepším priateľom, akého kedy Izrael mal v Bielom dome“.

Niet sa ani čomu čudovať. Trump hneď po nástupe uvoľnil vyše miliardy dolárov na vojenskú pomoc pre židovský štát, ktoré jeho predchodca Joe Biden pozastavil, aby Izrael prinútil zlepšiť humanitárnu situáciu na okupovanom území v Pásme Gazy.

Nový šéf Oválnej pracovne zároveň ani nespomenul nehumánny prístup izraelských vojakov k palestínskym civilistom, za ktorý ich vo svete obviňujú z genocídy. Podľa miestnych úradov zahynulo v Pásme Gazy viac ako 47-tisíc ľudí, z toho množstvo detí.

Podporu Trumpovi vyjadrili aj jeho verní republikáni. Americký minister zahraničia Marco Rubio na sociálnej sieti X napísal, že Pásmo Gazy treba oslobodiť od teroristickej organizácie Hamas a Spojené štáty sú pripravené prevziať vedenie, aby bolo územie zase nádherné.

Dokonca sa inšpiroval volebným heslom svojho šéfa „Make America Great Again“ (Urobme Ameriku opäť veľkou) a vymyslel slogan „Make Gaza Beautiful Again“ (Spravme Gazu znova krásnou).

Trumpa pochválil aj republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson. Na platforme X vyzdvihol odvážny počin prezidenta a vyslovil nádej, že sa v Pásme Gazy podarí dosiahnuť trvalý mier.

Obvinenie z etnických čistiek

Predstavitelia opozičných demokratov v USA už takí nadšení neboli. „Úplne stratil rozum. Invázia USA do Pásma Gazy by viedla k smrti tisícov amerických vojakov a k desaťročiam vojny na Blízkom východe. Je to ako zlý, chorý vtip,“ rozhorčil sa na sociálnej sieti X senátor Chris Murphy.

„Palestínčania nepôjdu nikam. Tento prezident môže tieto fanatické nezmysly chrliť len preto, že v Kongrese existuje podpora pre financovanie genocídy a etnických čistiek,“ pridala sa ku kritike kongresmanka Rashida Tlaibová.

„Myslím, že musíme zopakovať, čo prezident USA práve povedal,“ zhrnul po Trumpovom vystúpení demokratický senátor Chris Van Hollen. „Povedal, že politikou USA bude násilne vyhnať z Pásma Gazy dva milióny Palestínčanov. Také čosi sa nazýva aj etnickou čistkou,“ skonštatoval pre televíziu MSNBC.

Militantné palestínske hnutie Hamas Trumpove výroky komentovalo slovami, že je to „recept na vytvorenie chaosu a napätia v regióne“.

Jeho postoj odmietli aj viaceré arabské štáty na Blízkom východe, ktoré ho vnímajú ako porušenie medzinárodných práv. S jeho nápadom nesúhlasí ani Čína či Rusko, ktoré podporuje vznik nezávislého palestínskeho štátu. Rovnaký postoj zaujali mnohí európski politici.

Podľa hovorcu Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Nilsa Schmida je návrh amerického prezidenta neprijateľný. „Je v príkrom rozpore s medzinárodným právom a dva milióny Palestínčanov by okradol o vlasť,“ citovala ho agentúra Reuters.

Aj Schmid upozornil, že bezpečnosť Izraela a práva Palestínčanov môže zaistiť iba riešenie vo forme dvoch štátov. „Trump je tu ako realitný agent a nie ako čestný maklér pre spravodlivú rovnováhu záujmov medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi,“ uzavrel hovorca SPD.

„V podstate hovorí, že teraz je oficiálnou politikou USA deštrukcia palestínskej spoločnosti, rozptýlenie Palestínčanov do susedných krajín, a ako vrchol všetkého prídu USA, aby neobmedzene vlastnili palestínske územie,“ zhrnul pre televíziu Al Džazíra politický analytik a obhajca ľudských práv Omar Baddar.