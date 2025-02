ONLINE: Predstavenie Trumpovho plánu pre Ukrajinu sa blíži. Moskva odkazuje, že nechce dohodu s USA za každú cenu

Trumpov plán pre mier na Ukrajine by mali predstaviť v polovici februára v Mníchove. Moskva čaká, že v USA spravia ako prví kroky pre zlepšenie vzťahov s Ruskom.

6:25 Americkí spojenci očakávajú, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa predstaví dlho očakávaný plán ukončenia ruskej vojny s Ukrajinou na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v Nemecku, ktorá sa bude konať budúci týždeň (14. 2. – 16. 2. 2025), uviedla agentúra Bloomberg a odvoláva sa na informácie od ľudí, ktorí sú oboznámení s touto záležitosťou. Návrh predstaví spojencom Trumpov osobitný zástupca pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg, uviedli pod podmienkou anonymity. Odmietli uviesť, do akej hĺbky diskusie pôjdu alebo aký formát budú mať.

Správy a výroky Kellogga a ďalších v posledných týždňoch poskytli náznaky plánu na hľadanie toho, čo spojenci Trumpa nazývajú „mier silou“, píše agentúra.

Medzi stavebné kamene patrí podľa Bloombergu potenciálne zmrazenie konfliktu a ponechanie územia okupovaného ruskými silami v rukách Moskvy, pričom Ukrajine sa poskytnú bezpečnostné záruky, aby sa zabezpečilo, že Moskva už nebude môcť znovu zaútočiť. Kellogg naznačil, že USA by privítali, keby sa voľby konali na Ukrajine po prímerí. Trump zase uviedol, že prístup ku kritickým nerastným surovinám výmenou za podporu USA by mohol byť súčasťou dohody. Generál Kellogg v stredu potvrdil plány na svoju účasť na zhromaždení v Mníchove.

6:20 Spojené štáty musia urobiť prvý krok k zlepšeniu vzťahov s Ruskom po tom, čo ho roky nepočúvali a viedli chybnú politiku s cieľom dosiahnuť „strategickú porážku“ Moskvy. Podľa agentúry Reuters to uviedol námestník ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov.

Založiť zahraničnú politiku na potrebe „dosiahnuť s Bielym domom dohodu za každú cenu“ by podľa neho bolo chybou. Vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom sú na najhoršej úrovni za celé desaťročia kvôli ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá trvá bezmála tri roky. Reuters ale píše, že od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu sa ruský prezident Vladimir Putin o novom americkom prezidentovi vyjadruje ako o šikovnom a pragmatickom človeku. Povedal, že by sa s Trumpom rád čoskoro zišiel.

Rjabkov tvrdí, že Kremeľ sa dlho snažil o partnerstvo so Západom, „ale nikto ho nepočúval alebo teoreticky počúvať nechcel“. Dialo sa to údajne kvôli tomu, že „hlavným cieľom bolo maximálne oslabiť geopolitického rivala“.

Rusko podľa Rjabkova znovu získalo „svoje právoplatné miesto vo svetovej geopolitike vďaka tomu, že prekazilo vláde (bývalého amerického prezidenta) Joea Bidena snahu spôsobiť Rusku strategickú porážku v hybridnej vojne“ na Ukrajine. V súvislosti s touto nefungujúcou politikou „to musia byť Spojené štáty, ktoré podniknú prvý krok k normalizácii vzťahov na základe vzájomného rešpektu a rovných práv,“ uviedol Rjabkov v komentári na internetovej stránke ruského ministerstva zahraničia. Odkázal, že Rusko je „otvorený dialóg a pripravený dospieť k dohode po tvrdom vyjednávaní“, pri ktorom Spojené štáty zohľadnia súčasnú situáciu. „Rozhodnutie teda závisí od Trumpovi a jeho tímu,“ poznamenal Rjabkov.

Putin dáva najavo, že pri akýchkoľvek rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine bude nutné brať do úvahy situáciu na bojisku. Rusko okupuje skoro pätinu ukrajinského územia. Šéf Kremľa tiež spochybňuje legitimitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako partnera pre vyjednávanie, pretože Zelenskyj kvôli vojnovému stavu zostáva v úrade aj po vypršaní mandátu.

Trump opakovane sľubuje, že vojnu na Ukrajine čo najrýchlejšie ukončí, jeho plány na to však ešte nie sú známe. Tvrdí, že je pripravený stretnúť sa s Putinom.

Reuters píše, že ruskí činitelia uvádzajú, že nenadviazali žiadne priame s kontaktmi s Američanmi kvôli prípravám telefonátu medzi Putinom a Trumpom. Išlo by o prvý krok pred možným osobným stretnutím oboch prezidentov. Dva nemenované ruské zdroje tento týždeň povedali, že Moskva ako o dejisku prípadného takéhoto summitu uvažuje o Saudskej Arábii a o Spojených arabských emirátoch.