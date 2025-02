USA tvrdia, že ich lode môžu bezplatne využívať Panamský prieplav. Panama to popiera

"Americké vládne plavidlá môžu jazdiť Panamským prieplavom bez poplatku, čo americkej vláde ročne ušetrí milióny dolárov, oznámilo americké ministerstvo zahraničia na sociálnej sieti X.

Správa Panamského prieplavu, na ktorú dohliada panamská vláda, to ale poprela. Vo vyhlásení, z ktorého cituje agentúra AFP, uviedla, že ako úrad, ktorého právomocou je určovať výšku poplatkov za využitie kanálu, „nevykonala žiadne zmeny“ týchto poplatkov.

Podľa agentúry Reuters dala správa najavo, že bude „ochotná nadviazať dialóg s príslušnými americkými činiteľmi ohľadom tranzitu amerických vojnových lodí“.

AFP pripomenula, že americký minister zahraničia Marco Rubio v nedeľu na návšteve Panamy povedal, že mu zástupcovia tejto krajiny ponúkli ústupky. Povedal im tiež, že je nespravodlivé, aby Spojené štáty boli v pozícii, keď majú prieplav brániť a zároveň za jeho používanie platiť.

Nový americký prezident Donald Trump po januárovom nástupe do úradu pohrozil prevzatím Panamského prieplavu a na otázku novinárov nevylúčil v tejto súvislosti použitie vojenskej sily. Trump to zdôvodňuje rastúcim vplyvom Číny v tejto dôležitej dopravnej ceste, ktorú USA pred viac ako 100 rokmi postavili a mali v správe do konca roku 1999, kedy ju prevzala Panama.

Americký minister obrany Pete Hegseth v stredu telefonicky hovoril s panamským ministrom bezpečnosti Frankom Ábregom, uviedol Pentagon. Povedal mu, že pre Spojené štáty je „najvyššou prioritou“ obrana ich národných záujmov, vrátane zabezpečenia nijako neobmedzeného prístupu k Panamskému prieplavu a jeho ochrany pred zasahovaním cudzích krajín.

Na oboch stranách Panamského prieplavu prevádzkuje veľké kontajnerové terminály hongkonská spoločnosť Hutchison Ports PPC. Firma síce patrí hongkonskému miliardárovi Li Ka-shingovi, avšak podľa DPA existujú obavy, že Čína, pod ktorou Hongkong patrí, by sa mohla snažiť aj prostredníctvom súkromnej firmy získať vplyv v kľúčových prístavoch a v dôležitej dopravnej ceste.