Gaza do rúk USA: Izrael pripravuje exodus Palestínčanov. Irán ostro odsúdil "šokujúce" plány Trumpa

Izraelský minister obrany Jisrael Kac nariadil armáde, aby pripravila plán umožňujúci odchod Palestínčanov z Pásma Gazy. S odvolaním sa na Kacov úrad o tom informoval server The Times of Israel (ToI). Pokyn prichádza krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump spomenul zámer, že Spojené štáty prevezmú Pásmo Gazy, pričom tamojší obyvatelia budú presídlení do okolitých arabských krajín.