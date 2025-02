VIDEO: Po F-16 aj francúzske stroje. Ukrajinci dostali od Macrona prvé stíhačky

Stíhačky Mirage 2000: Lietali pre NATO, dostala ich Ukrajina Video Zdroj: NATO

„Prezident Emmanuel Macron ohlásil ohlásil 6. júna 2024, že Ukrajina dostane francúzske Mirage 2000. Prvé z nich dnes dorazili na Ukrajinu,“ napísal Lecornu. „S ukrajinskými pilotmi, ktorí získali niekoľkomesačný výcvik vo Francúzsku, budú stíhačky pomáhať s obranou ukrajinského neba,“ dodal.

Macron vlani v júni nespresnil, koľko lietadiel Ukrajina získa. Prezident vtedy tiež odmietol, že by poskytnutie stíhačiek znamenalo vystupňovanie konfliktu či zapojenie Francúzska do vojny. Zdôraznil, že Francúzsko má právo podporiť Ukrajinu v obrane pred ruskou agresiou. Moskva, ktorá svojho suseda pred tromi rokmi bez vyprovokovania napadla, vždy dodávky západných zbraní kritizovala ako prilievanie oleja do ohňa. Vždy tiež uvádzala, že to situáciu na bojisku nijako nezmení.

Kyjev už predtým získal lietadlá F-16. Tie sa stali prvými stíhačkami západnej konštrukcie, ktoré Ukrajina dostala. Tieto stroje napadnutej krajine sľúbili Belgicko, Dánsko, Holandsko a Nórsko. Ukrajina už niekoľko dodávok dostala, väčšina z asi ôsmich desiatok sľúbených lietadiel bude ale zrejme k dispozícii až o niekoľko rokov.

O najmenej jednu stíhačku F-16 už Ukrajina prišla. Stalo sa tak koncom vlaňajšieho augusta pri odrážaní útoku ruských striel a dronov, pilot vtedy zahynul.

Ukrajina od spojencov dostala aj stíhačky sovietskej konštrukcie. Napríklad Slovensko predvlani darovalo Ukrajine svoje stroje MiG-29, ktoré vyradilo zo služby. Súčasný minister obrany Robert Kaliňák to prirovnal k vlastizrade.