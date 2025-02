Hrdina Ruska sklamal šéfa Kremľa. Putin vykonal čistku vo vesmírnej agentúre. Aké úspechy mu chýbajú v kozme?

Jurij Borisov nevydržal na čele významnej štátnej spoločnosti ani nie tri roky. Šéf Roskosmosu, ktorý nastúpil do tejto funkcie v júli 2022, sa dozvedel, že prezident ho odvolal. Z Kremľa zaznelo tvrdenie, že Vladimir Putin nemá voči Borisovovi nijaké výhrady, ale keby bol s ním spokojný, nezbavil by sa ho už po 2,5 roku. Roskosmos je vládna agentúra zodpovedná za ruský vesmírny a letecký program (v USA porovnateľná s NASA).

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov fakticky odkázal, že nič dramatické sa v Roskosmose nedeje: „Na Borisova nie sú nijaké sťažnosti. Uskutočnila sa rotácia s cieľom rozvoja tejto spoločnosti. Korporácia sa musí dynamicky rozvíjať, preto prichádza k rotácii," citovala ho agentúra TASS. Čomu sa dá veriť z toho, čo vyhlásil Peskov?

Určite má pravdu v tom, že Putin si želá dynamicý rozvoj spoločnosti. Jasný náznak: 68-ročného Borisova vystriedal na čele Roskosmosu 39-ročný Dmitrj Bakanov. Je oveľa mladší ako jeho predchodca a tiež má výrazne bohatšie skúsenosti v oblasti vesmírnych technológií. Kým Borisov do leta 2022 pôsobil ako vicepremiér zodpovedný za vojenský priemysel, jeho nástupca sa v novej úlohe môže cítiť ako ryba vo vode: „V septembri 2011 vymenovali Bakanova za šéfa predstavenstva a neskôr za generálneho riaditeľa satelitného systému Gonec, čo je operátor Roskosmosu pre komunikačné a prenosové systémy," poznamenal server Vedomosti.

Mimochodom, v roku 2018 Putin udelil Borisovovi najvyššie štátne vyznamenanie Hrdina Ruska. Ako pravdepodobne vyzerajú skutočné dôvody jeho odchodu z čela Roskosmosu? Server RBK, ktorý sa odvoláva na nemenované zdroje, naznačil, že Putin bol možno nespokojný s realizáciou projektu Národného vesmírneho strediska v Moskve: „Náklady na výstavbu sa zvyšujú, vzniká otázka budúcich prevádzkových nákladov," ozrejmil.

Na začiatku minulého roku Borisov povedal, že Roskosmos vypustí v roku 2024 do vesmíru dokopy 40 rakiet, ale nakoniec ich bolo iba 17. Na druhej strane denník Kommersant napísal, že dnes už bývalý šéf vesmírnej agentúry zaznamenal aj úspechy: „Keď bol riaditeľ, do kozmu vyslali prvú v Rusku vyrobenú raketu Angara-15 a začalo sa s jej sériovou výrobou." Noviny dodali, že po nástupe Borisova do funkcie, ktorý nahradil Dmitrija Rogozina, sa Roskosmosu darilo oveľa lepšie, ale možno nie až tak rýchlo, ako bolo potrebné.

Odvolanie z funkcie mohlo Borisova nepríjemne prekvapiť. Keď Kremeľ oznámil, že Putin podpísal dekrét, ktorým ho zbavil funkcie a nahradil Bakanovom, bol totiž na pracovnej ceste: „Budanov ešte ako generálny riaditeľ Roskosmosu 5. februára navštívil Perm, kde sa zúčastnil na otvorení novej fabriky na výrobu motorov do rakiet typu Angara," upozornil server Novyj kompaňon.

A čo asi zvlášť očakáva Putin od omladenia Roskosmosu? Jednou z hlavných úloh Bakanova určite bude to, o čom sa šéf Kremľa naposledy rozprával s Borisovom (bolo to v novembri 2024): „Posudzovali plán rozvoja kozmonautiky, ktorý Putin nariadil vypracovať v roku 2023. Projekt sa zameriava na vytvorenie viacerých zoskupení Roskosmosu spolu so súkromnými firmami. Jeho hodnota má dosiahnuť 500 miliárd až 700 miliárd rubľov," podotkli Vedomosti (v prepočte to vychádza zhruba na päť až sedem miliárd eur).

Či sa Bakanovovi bude dariť, to závisí nielen od jeho šikovnosti a vynaliezavosti. Aj pred ním rovnako ako pred Borisovom stojí ťažká prekážka: západné sankcie, ktoré výrazne obmedzujú pokrok Ruska v oblasti vesmírnych technológií. Čo sa týka satelitov, tak už dávnejšie sa oveľa viac darí nielen Američanom, ale aj Číňanom. Stanica BBC poukázala na to, že kým na začiatku tohto roku USA mali na obežnej dráhe Zeme až takmer 8400 satelitov a Číňania takmer tisíc (presne 990), naopak, Rusi sa museli uspokojiť s 307 umelými družicami.