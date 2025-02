Szijjártó bol v Prahe: ANO by nikdy neútočilo na Maďarsko za ochranu suverenity

Opozičné české hnutie ANO by nikdy neútočilo na Maďarsko za ochranu svojej suverenity, ako to robí súčasná česká vláda. Podľa agentúry MTI to vo štvrtok v Prahe povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý sa tam v rámci súkromnej návštevy stretol s lídrami ANO vrátane bývalého premiéra Andreja Babiša.