Stane sa nemeckým kancelárom "zradca"? Merz porušil tabu, keď hlasoval s krajnou pravicou

Aj keď do predčasných volieb v Nemecku zostávajú ešte dva týždne, v povolebných scenároch sa už počíta iba s dvoma možnými vládami. Kresťanskí demokrati (CDU/CSU), ktorí podľa prieskumov zvíťazia, môžu vytvoriť koalíciu so sociálnymi demokratmi (SPD) alebo so Zelenými. Sú to jediné možnosti, ako odstaviť krajne pravicovú Alternatívu pre Nemecko (AfD). Problém je, že rozpory medzi možnými koaličnými partnermi narastajú, čo im po voľbách sťaží rokovanie o zostavení vlády.