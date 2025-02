Sudca zablokoval Trumpov plán na rozpúšťanie agentúry USAID

Trump v prejave ohlásil víťazstvo a zlatú éru pre USA (archívne video) Video

Narušil tak zámer prezidenta Donalda Trumpa a jeho spojenca miliardára Elona Muska. Tí plánujú agentúru, ktorá je zásadná pre humanitárnu pomoc v mnohých krajinách sveta, postupne rozpustiť. Informovala o tom agentúra AP.

Americký okresný sudca Carl Nichols, ktorého do funkcie vymenoval Trump, zablokoval príkaz, ktorý poslal tisíce zahraničných pracovníkov USAID na nútenú dovolenku a dával im iba 30 dní na to, aby sa na vládne náklady presťahovali s rodinami a domácnosťami späť do Spojených štátov. Podľa sudcu by takýmto nariadením vznikli zamestnancom a ich manželkám a deťom zbytočné riziká a náklady.

Trumpove kroky sú súčasťou jeho širších snáh obmedziť vládne výdavky a zoštíhliť štátnu správu, čím poveril Muska. Žalobu na administratívu nového amerického prezidenta podala vo štvrtok najväčšia odborová skupina zastupujúca amerických federálnych pracovníkov. Argumentovala, že opatrenia týkajúce sa USAID sú „protiústavné a nezákonné“.