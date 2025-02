ONLINE: Kellogg: Tlak na Rusov nemôže byť len vojenský, sú zvyknutí na opotrebovávaciu vojnu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 081 dní Zombie, zombie... Ukrajinci bojujú s Rusmi o každú piaď zeme Video Ukrajinský tank a bojové vozidlo pechoty Bradley v nasadení proti okupantom smerom na mesto Toreck v Doneckej oblasti. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

8:15 O vývoji na ukrajinsko-ruskom fronte alebo o budúcich vzájomných stretnutiach zástupcov oboch strán rokoval v piatok šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak so splnomocnencom nového amerického prezidenta pre Ukrajinu Keithom Kelloggom. Ten denníku New York Post povedal, že staronový šéf Bieleho domu Donald Trump je pripravený zosilniť americké sankcie voči Moskve, aby dosiahol ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine. Obe strany však podľa neho budú musieť urobiť ústupky.

„Sankcie možno skutočne rozšíriť – najmä najnovšie postihy (zameriavajúce sa na produkciu a vývoz ropy),“ povedal denníku Kellogg. Dodal, že Rusko nemá záujem na znižovaní veľkých strát vlastných vojakov a je historicky zvyknuté na opotrebovávacie boje. "Tlak preto nemôže byť vojenský. Musíte vyvinúť ekonomický tlak, diplomatický tlak, nejaké typy vojenských tlakov a páky pod tým (všetkým), aby ste zabezpečili, (že sa to vyvinie), ako chceme, "uviedol.

Vojna, ktorú Rusko rozpútalo pred takmer tromi rokmi, sa podľa neho ale neskončí bez nejakého druhu rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom. „Obe strany pri akomkoľvek rokovaní musia niečo dať; tak to jednoducho pri vyjednávaní chodí. Bude to príjemné všetkým? Nie. Bude to prijateľné pre všetkých? Nie. Ale pokúsite sa udržať rovnováhu,“ uviedol americký splnomocnenec.

Jermak na Telegrame napísal, že s Kelloggom hovoril o jeho nadchádzajúcej návšteve Ukrajiny, stretnutí na blížiacej sa mníchovskej bezpečnostnej konferencii, vývoji situácie na bojisku alebo bezpečnosti ukrajinských civilistov. „Spravodlivý a trvalý mier je pre Ukrajinu prioritou,“ napísal. V ďalšom všeobecnejšom príspevku potom uviedol, že Kyjev očakáva Kellogga na Ukrajine vo februári a zopakoval, že Ukrajina potrebuje silné záruky, aby sa zabránilo prípadnej ďalšej ruskej agresii.

Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov medzitým podľa piatkovej správy agentúry Reuters povedal, že šéf Kremľa Vladimir Putin a prezident Trump zatiaľ ešte nerokovali o potenciálnej schôdzke medzi nimi a neodohrali sa medzi nimi žiadne prvé kontakty ohľadom toho, či je takéto stretnutie potrebné alebo kde a ako by sa mohlo uskutočniť. V stredu Peskov tvrdil, že kontakty medzi Moskvou a Trumpovým tímom sú na úrovni jednotlivých rezortov a zintenzívňujú. Podrobnosti neuviedol.

Šéf zahraničného výboru dolnej komory ruského parlamentu Leonid Sluckij o deň skôr ruskej štátnej agentúre RIA Novosti povedal, že prípravy týkajúce sa stretnutia štátnikov sú v pokročilej fáze a schôdzka by sa podľa neho mohla odohrať už vo februári alebo marci. Trump aj Putin už skôr uviedli, že sú pripravení sa stretnúť.

Vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom sa dostali na najhoršiu úroveň za celé desaťročia kvôli ruskej invázii na Ukrajinu. V januári sa vo Washingtone vymenila administratíva a Trump opakovane vyhlásil, že chce čo najskôr vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou ukončiť. Zatiaľ stále nie je jasné, ako to chce dosiahnuť. Americkí predstavitelia tvrdia, že neboli prijaté žiadne politické rozhodnutia a ich stratégia ohľadom Ukrajiny sa vyvíja.