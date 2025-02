Favorit nemeckých volieb dúfa, že nová koalícia vznikne do Veľkej noci

Líder nemeckej konzervatívnej opozície Friedrich Merz, ktorý je favoritom na post budúceho kancelára, v sobotu vyhlásil, že nová vláda by mala vzniknúť do dvoch mesiacov od konania spolkových volieb, ktoré sa uskutočnia 23. februára. Podľa prieskumu verejnej mienky dva týždne pred celoštátnymi voľbami v Nemecku podporu mierne strácajú tri doteraz najpopulárnejšie strany, informovala agentúra DPA.

V prieskume inštitútu INSA pre denník Bild stratili v porovnaní s predchádzajúcim týždňom jeden percentuálny bod konzervatívna aliancia CDU/CSU, krajne pravicová Alternatíva za Nemecko (AfD) a sociálni demokrati kancelára Olafa Scholza (SPD).

Jednoznačne vedie blok CDU/CSU s 29 percentami, nasleduje AfD s 21 percentami, SPD so 16 percentami a Zelení s 12 percentami zostávajú na štvrtom mieste.

Strana Ľavica o jeden percentuálny bod prekročila kvórum päť percent (hranica na vstup do parlamentu), čo naznačuje, že jej poslanci z parlamentu nevypadnú. Na úrovni šesť percent je aj ľavicovo populistická Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW). Liberáli z FDP sa po odchode z vládnej koalície v novembri pohybujú na úrovni štyri percentá, čo na vstup do parlamentu nestačí.

Ostatné strany stúpli o dva percentuálne body a spolu by ich volilo sedem percent voličov. Prieskum sa uskutočnil od 3. do 7. februára na vzorke 1204 ľudí. V súčasnom Bundestagu má SPD 207 kresiel, CDU/CSU 196, Aliancia 90/Zelení 117, FDP 90, AfD 76, Ľavica 28, BSW 10 a nezaradení 9 majú kresiel.

Favorit volieb vyzýva na rýchle koaličné rokovania

Merz, predseda Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), podľa vlastných slov dúfa, že nová koalícia by mohla vzniknúť „do Veľkej noci“, ak by sa on a jeho strana vo voľbách umiestnili na prvom mieste.

Merz ďalej uviedol, že tento cieľ je „ambiciózny“, keďže Veľkonočná nedeľa pripadá na 20. apríla, teda presne osem týždňov po tom, ako Nemci pôjdu voliť.

„Musíme urobiť niekoľko rozhodnutí najneskôr do letných prázdnin,“ povedal na vysvetlenie tohto náhlenia, pričom mal na mysli rozhodnutia dôležité pre podnikanie.

Nemecko sa nachádza v politickej neistote, odkedy sa v vlani v novembri rozpadla Scholzova trojkoalícia so Zelenými a propodnikateľskou Slobodnou demokratickou stranou (FDP).

Zostavenie novej vlády po voľbách sa v Nemecku v minulosti ukázalo ako náročný proces. Scholzova koalícia potrebovala desať týždňov odo dňa volieb. Predchádzajúca vláda, ktorú viedla konzervatívna Angela Merkelová s podporou sociálnych demokratov, sa dohodla až po šiestich mesiacoch.

Merz minulý týždeň vyvolal pobúrenie medzi ostatnými stranami, pretože porušil dlhoročné nemecké politické tabu – využil podporu krajnej pravice na prijatie parlamentnej rezolúcie a rovnakým spôsobom sa neúspešne pokúsil prijať návrh zákona.

Scholz povedal, že tento prekvapivý manéver podkopal Merzovu dôveryhodnosť a nastolil možnosť vzniku koalície zahŕňajúcej zoskupenie CDU/CSU a AfD. Merz však medzitým opätovne prisľúbil, že konzervatívci nikdy nepôjdu do spoločnej vlády s krajnou pravicou.