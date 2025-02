Ruskom otriasla vražda bývalého starostu a jeho ženy. Vnučka rozrezala ich mŕtvoly s motorovou pílou. Prečo zabila starých rodičov?

Vyzerá to na jeden z najviac ohavných zločinov spáchaných ženou od vzniku samostatného ruského štátu. Zároveň sa dá povedať, že ide o príbeh rodiny, ktorý by sa dal sfilmovať ako horor plný bohatstva a sklamaní. Začnime tým, čo teraz otriaslo Ruskom, potom príde reč na minulosť hlavných postáv.

Polícia obvinila z dvojnásobnej vraždy 29-ročnú Jekaterinu Beľskú, ktorá rozrezala mŕtvoly a podľa vyšetrovateľov nahádzala zvyšky tiel do odpadu. Ruské médiá venujú zvýšenú pozornosť brutálnemu zločinu preto, že jednou z obetí sa stal niekdajší starosta Samary, deviateho najväčšieho mesta v krajine. Kriminalisti sú presvedčení, že Viktora Tarchova a jeho manželku Nataliu brutálne zlikvidovala ich vnučka Beľská.

Vražda, ktorá kedysi šokovala Československo: Tento príbeh ukáže, čo sa nezmenilo ani za 60 rokov, hovorí Marcinková Video Zdroj: Zdeno Gáfrik

Na začiatku minulého mesiaca sa Alexandr Kuznecov, ktorý pôsobil ako zástupca starostu Samary, keď v meste šéfoval Tarchov, snažil bezúspešne zablahoželať svojmu kamarátovi. Nielen vinšovať do Nového roku. Zároveň gratulovať k 77. narodeninám Tarchova, ktoré mal osláviť 3. januára. Reakcia zaskočila Kuznecova.

Tarchov nedvíhal mobil, Kuznecovovi prišla esemeska, že odcestoval do Moskvy a ak niečo potrebuje, má komunikovať s vnučkou Jekaterinou. „ Z inej správy sa dozvedel, že manželka Tarchova mala cievnu mozgovú príhodu, musel ju odviezť do nemocnice," napísal kanál Baza na sociálnej sieti Telegram s odvolaním na zdroje v bezpečnostných zložkách. Kuznecovovi sa zdala táto komunikácia veľmi čudná, rozhodol sa upozorniť políciu.

Po manželoch sa zľahla zem. Pri pátraní po nezvestných pomohli kriminalistom obrazové záznamy bezpečnostných kamier v okolí ich obytného domu, v ktorom žili, a aj v jeho vnútorných priestoroch. Zistil o nich, že po Novom roku vošli dovnútra, ale von už nevyšli. Na druhej strane si všimli podozrivý pohyb. Od 4. januára do 8. januára Beľská vynášala z domu podozrivé veci.

Čítajte aj Prípad zavraždenej medičky Cervanovej znovu ožíva, na súde sú nové dokumenty

Podozrenie na vnučku sa znásobilo, keď vyšetrovatelia odhalili, že po zmiznutí manželov začala predávať ikony zo zbierky svojho deda. A nielen tie: ešte sa snažila speňažiť automobil, ktorý vlastnili jej starí rodičia. Po vykonaní domovej prehliadky v byte Beľskej bolo fakticky jasné, že Tarchov a jeho žena sú takmer na sto percent mŕtvi. Policajti totiž u nej našli ich mobilné telefóny a osobné doklady totožnosti…

Dôkazy, ktoré potvrdili vyšetrovaciu verziu, sa podarilo zaistiť aj v byte zavraždených manželov. „Izba bola ošetrená alkalickým roztokom. Žena sa vopred pripravila na vraždu, kúpila si stavebnú pílu, kanistre s chemikáliami a plastové nádoby," uviedla agentúra Interfax. Páchateľka chcela zlikvidovať stopy po brutálnom zločine a kusy rozrezaných tiel s najväčšou pravdepodobnosťou rozpustiť asi v kyseline sírovej.

Podľa Interfaxu Beľská odmietla vypovedať. Kriminalisti ešte zisťujú, či prípadne mala spolupáchateľov, ale podľa zmienených videozáznamov bola priamo na mieste činu zrejme len ona. Zdá sa, že všetko zosnovala sama. Naznačuje to zistenie vyšetrovateľov, že motorovú pílu i ďalšie veci kupovala iba Beľská, nikto ďalší.

Pohreb učiteľky v Spišskej Starej Vsi, ktorú zabil žiak gymnázia Video

Kým Beľská drží jazyk za zubami, naopak, vyšetrovatelia zverejnili nielen písomné informácie o strašnom zločine. Publikovali aj videonahrávky z bezpečnostných kamier. Jedna je z chodby v obytnom dome, druhá z parkoviska pred ním. Na oboch obrazových záznamoch je Beľská oblečená kožuchu, ako nesie plastový sud a v ňom takmer isto zvyšky tiel svojich obetí. Kriminalisti sa pokúsili nájsť niečo z nich na skládke odpadu pri Samare.

Beľská, ktorá bude mať v marci 30 rokov, možno zvyšok života strávi za mrežami. Predurčuje ju k tomu očakávaný obsah obžaloby, ktorá nepochybne bude prízvukovať, že išlo o vopred premyslenú a zvlášť brutálnu dvojnásobnú vraždu. Dá sa predpokladať, že súd dostane na stôl žiadosť, aby ju potrestal doživotným odňatím slobody.

Viaceré ruské médiá poukazujú na to, že Beľská je závislá na drogách. Jej motívom činu boli pravdepodobne peniaze po ostrých hádkach so starými rodičmi. „Nikde nepracovala, vydržiavali ju Viktor Tarchov a Natalia Tarchovová. Platili jej byt v centre mesta neďaleko ich bydliska," napísal denník Kommersant. Dodal, že tí, čo ich poznali, hovoria, že babka Beľskej mala pod palcom peniaze, ktoré vnučka od nich dostávala, pretože sa bála, že veľa z nich by išlo na drogy.

Černák je chlap, akých som stretával celé detstvo. O to hrozivejšie sú veci, ktoré urobil Video Zdroj: TV Pravda

Mimochodom, drogová závislosť Jekateriny Beľskej sa stala asi veľkým problémom. Kommersant poukázal na to, že jej matka pred piatimi rokmi podala žiadosť na súd, aby dcére obmedzil spôsobilosť na právne úkony. Z dostupných informácií vyplýva, že nepochodila.

Beľská má jedno maloleté dieťa. Keď ju zatkli, šesťročného chlapca dočasne umiestnili do sirotinca. Nemal si ho kto vziať do opatery? Asi nie. Jeho matka, ktorá sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe, nemá nijakých súrodencov, a muž, s ktorým má dieťa, žije v zahraničí. A čo starí rodičia chlapca, čiže otec a matka brutálnej páchateľky? Veľmi smutný príbeh, v oboch prípadoch kriminálny.

Matka Jekateriny Beľskej, ktorá sa volá Ľudmila Beľská, si odpykáva trest za vydieranie. Rôznymi spôsobmi sa vyhrážala jednému regionálnemu politikovi, od ktorého žiadala 200 miliónov rubľov, čo v prepočte vychádza približne na dva milióny eur. Ide o peniaze, ktoré mu údajne dávno požičal Viktor Tarchov, keď bol ešte veľmi bohatý. Vraj zvykol poskytovať úročené pôžičky, kamarátom často iba na dobré slovo, čiže bez písomného potvrdenia.

Mal by ísť Černák von? Odpovedá Miroslav Novotný, syn zavraždeného bosa Petra “Tigra” Novotného Video

Ľudmila Beľská mala za manžela človeka, z ktorého jej rodičia nemohli byť nadšení. Zosobášila sa s členom podsvetia. Lord, ako ho gangstri prezývali, sa nikdy nedokázal odpútať od páchania zločinov. Pred niekoľkými rokmi ho odsúdili za pokus otráviť príslušníka Federálnej služby bezpečnosti. Manželstvo vydržalo do roku 2006 (dcéra Jekaterina vtedy ešte nemala ani desať rokov). Nie je vylúčené, že rozvod požadoval Tarchov, lebo v tom istom roku ho zvolili za starostu Samary a mať naďalej grázla za zaťa by jedine uškodilo jeho imidžu.

A čo sa vie o manželoch, ktorí sa stali obeťou šialenej vraždy? Najprv poznámka o ich násilnej smrti: nateraz nie je jasné, či ich vnučka zastrelila alebo otrávila. Isté je len to, že obe telá potom rozpílila. Tarchov sa po roku 1900 pohyboval v oblasti ropného priemyslu. Riadil napríklad jednu rafinériu. Bolo to v období divokých deväťdesiatych rokov, keď mafiáni neváhali zabiť podnikateľa, ktorý im nešiel poruke. Aj Tarchov bol terčom útokov, vybuchol mu automobil, ale podarilo sa muvyhnúť jeho likvidácii; údajne potom nad ním držal ochrannú ruku jeden Čečenec, s ktorým robil kšefty.

Za starostu Samary zvolili Tarchova v roku 2006 ako kandidáta strany Spravodlivé Rusko, čo sa považovalo za prekvapenie, pretože vytlačil z funkcie dovtedajšieho mocipána mesta z vládnucej strany Jednotné Rusko. Hovorilo sa, že počas jeho pôsobenia na čele mesta sa dcéra Ľudmila stala sivou eminenciou, ktorá rozhodovala o prideľovaní lukratívnych zákaziek. Ako starosta bol asi nepohodlný pre niektoré klany, pretože Tarchovovi skrátili jeho funkčné obdobie: mal viesť Samaru päť rokov, ale skončil už v roku 2010.

Čítajte viac Černák prekonal historický rekord: Toto sa za prvý víkend nepodarilo žiadnemu filmu, za pár dní sú tržby vyše milióna

Kým o Tarchovovi sa dá nájsť veľa detailov z jeho života, naopak, vôbec to neplatí o jeho žene. Server NVI napísal, že Natalia Tarchovová bola fakticky neviditeľná manželka. Nikto ju nikdy nevidel na žiadnom oficiálnom podujatí. Ani vtedy, keď jej manžel stál na čele Samary. Údajne sa na verejnosti objavila iba jediný raz: keď vypovedala ako svedkyňa na procese s jej súdenou dcérou. Tvár Nataie Tarchovovej však zostala neznáma, pretože keď svedčila, súd prikázal kameramanom a fotografom, aby odložili svoje aparáty.

NVI poznamenal, že Tarchov s najväčšou pravdepodobnosťou robil maximum, aby nikto nevedel, ako jeho žena vyzerá. Prečo? Chcel mať záruku, že jej neublížia tí, ktorí by sa mu chceli pomstiť. Svoju milovanú manželku uchránil, aj seba, ale to, čo nedokázala mafia, urobila vnučka…