Ukrajina začne lanáriť do armády najmladších mužov. Aké výhody im Zelenskyj poskytne a koľko peňazí by si zarobili na fronte?

V Kyjeve odolali tlaku z Washingtonu, ústupok však urobili. Veková hranica mobilizácie sa nezníži, no štát vytvorí podmienky pre najmladších mužov, aby ich zlanáril do armády. Ukrajinský prezident oznámil, že tí, čo majú 18 - 24 rokov, budú môcť podpísať výhodný kontrakt s ozbrojenými silami. Volodymyr Zelenskyj to povedal v rozhovore pre agentúru Reuters. Benefity pomenoval stručne s tým, že podrobnosti sa verejnosť dozvie v najbližších dňoch.

Najprv pripomeňme, že USA tlačili na Ukrajinu, aby mobilizovala mužov už od ich osemnástich rokov. Želal si to Joe Biden a po ňom aj Donald Trump teraz ako jeho nástupca v Bielom dome. Zelenskyj a väčšina politikov v Kyjeve však nesúhlasili, pričom zdôrazňovali, že štát musí ochrániť mladú generáciu mužov. Mnohí ešte len pomýšľajú, že si založia rodinu, a Ukrajina, ktorá sa začala nebezpečne vyľudňovať, potrebuje zastaviť úbytok svojich obyvateľov. Medzi ďalšie argumenty patrili slová o tom, že na front by sa dostali ešte psychicky nevyzretí muži a že armáda by ich nedokázala efektívne vyzbrojiť.

Ukrajinský veľvyslanec: Tisíc dní bojujeme o právo na existenciu Video Zdroj: TV Pravda

Zelenskyj v interview pre Reuters zdôraznil, že nepôjde o mobilizáciu, ale o špeciálny kontrakt s armádou na báze dobrovoľnosti: „Bude veľa výhod. Je tam veľmi vysoké finančné zabezpečenie, možnosť bezplatného vzdelávania, bezplatného úveru na bývanie. Viem, že kontrakt je vypracovaný na jeden rok," ozrejmil prezident. Dodal, že v najbližších dňoch vláda predstaví tento návrh, potom o ňom bude hlasovať parlament. Následne bude potrebný už iba podpis hlavy štátu. (V súčasnosti podliehajú mobilizácii muži vo veku od 25 rokov. Je to zmena platná od jari 2024, dovtedy povolávali do armády mužov od 27 rokov.)

Nie je vylúčené, že v Kyjeve načasovali tento motivačný plán pre najmladších mužov v súvislosti s očakávaným príchodom Trumpovho osobitného vyslanca pre Ukrajinu Keitha Kellogga. Dátum jeho rokovania s tamojšími predstaviteľmi ešte nie je známy, ale bude to v dohľadnom čase; zrejme už niekedy počas najbližšieho týždňa.

Čítajte viac Zelenskyj poskytol trojhodinový rozhovor. Hovoril o mieri, sankciách i voľbách. Putina nazval mamutom, ktorý sa bojí Trumpa

Zelenskyj dostal od redaktora z agentúry Reuters otázku, koľko mladých Ukrajincov by mohlo posilniť zložky ozbrojených síl. Jasnej odpovedi sa vyhol. Poznamenal iba, že o konkrétnych údajoch sa bude dať hovoriť o niekoľko mesiacov.

Napriek tomu, že Ukrajinci ešte nepoznajú podrobnosti návrhu, dá sa aspoň približne dovtípiť, ako by mohli vyzerať výhody, o ktorých sa zmienil Zelenskyj? Čiastočnú odpoveď môže poskytnúť pohľad na súčasné finančné ohodnotenie ukrajinských vojakov. Prehľadnú tabuľku ich príjmov má napríklad server Finance. Základný plat príslušníka ozbrojených síl sa odvíja od dvoch položiek: prvú časť tvoria hodnosť a počet odslúžených rokov s prihliadnutím na kvalifikáciu vojaka, druhú časť je o plnení jeho úloh.

Zelenskyj: Plán víťazstva nad Ruskom je most k mieru Video

V minulom roku bola minimálna mesačná mzda vojaka presne 20130 hrivien, čo je iba necelých 470 eur. Je to však príjem vojakov začiatočníkov bez zarátania finančného bonusu, ktorí nie sú v blízkosti frontu alebo na línii bojov. Tí, čo sa podieľajú akýmkoľvek spôsobom na obrane napadnutej Ukrajiny, sú na tom výrazne lepšie. K mesačnému základu dostávajú vysoké príplatky. Rozdelené sú do troch kategórií: 30-tisíc, 50-tisíc a 100-tisíc hrivien. Najvyššiu sumu v podobe príplatku, ktorá vychádza v prepočte na viac ako 2300 eur, poberajú Ukrajinci v zóne bojových operácií. Ako to vyzerá podľa nejakého konkrétneho vojaka? Napríklad veliteľ tanku, ktorý sa nachádza v ohnisku bojov, dostane za mesiac v prepočte 2900 eur. Granátometčík má v rovnakej oblasti mesačný príjem okolo 2800 eur.

Čítajte viac Strategické víťazstvo nad Západom? Putin naň môže myslieť, vraví nemecký generál

Keď Zelenskyj hovorí o adekvátnom finančnom zabezpečení najmladších Ukrajincov, ktorí si dobrovoľne oblečú vojenskú uniformu, možno prichádza do úvahy aj jednorazový náborový príspevok. (Nedá sa určite predpokladať, že muži vo veku od 18 do 24 rokov by boli v ozbrojených silách lepšie platení ako starší vojaci, pretože by to bola diskriminácia.) Zrejme zaujímavo by mohla vyznieť ponuka úveru bez úrokov na kúpu bytu alebo domu. Samozrejme, že potom treba splniť už „len" jediné: prežiť na fronte… V prípade smrti vojaka majú pozostalí nárok na to, aby im štát vyplatil 15 miliónov hrivien, čo je v prepočte zhruba 350-tisíc eur. Alikvotné časti sú vyplácané postupne jednotlivým členom rodiny padlého príslušníka ozbrojených síl.