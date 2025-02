'CFPB, odpočívaj v pokoji'. Musk má na odstrel ďalšiu inštitúciu

Je ním Federálny úrad pre ochranu finančných záujmov spotrebiteľov (CFPB), ktorý dohliada na banky a iné finančné inštitúcie. Musk naznačil, že chce jeho činnosť ukončiť, čo je už dlhší čas cieľom republikánskych zákonodarcov.

Trump krátko po návrate do Bieleho domu vyhodil posledného šéfa CFPB Rohita Chopru a poveril jeho vedením nového ministra financií Scotta Bessenta. Ten podľa agentúry Reuters okamžite nariadil pozastaviť prácu úradu, ktorý v roku 2011 zriadil Kongres v nadväznosti na predchádzajúcu finančnú krízu. Denník The New York Times (NYT) uvádza, že úrad nemôže byť zrušený bez súhlasu legislatívy, vláda ale môže vymáhanie regulácií oslabiť alebo prerušiť.

V piatok v centrále CFPB začali pôsobiť Muskovi podriadení, napísal denník The Washington Post. Podľa zistení denníka The Wall Street Journal dostali oprávnenie nazerať do interných systémov, ako sa predtým stalo tiež v iných vládnych zložkách. V noci na sobotu prestala fungovať domovská stránka na webe úradu, zatiaľ čo Musk na svojej sociálnej sieti X zverejnil odkaz „CFPB RIP“. RIP je skratka amerického znenia výrazu „odpočívaj v pokoji“.

Pozíciu na čele úradu zároveň prevzal Trumpov dlhoročný spojenec Russell Vought, ktorý znovu vedie rozpočtové oddelenie Bieleho domu. Vought je spoluautorom podrobného plánu pre Trumpov druhý mandát známeho ako Project 2025, ktorý v jednej zo svojich kapitol vyzýva na zrušenie CFPB. Ten je podľa NYT dlhodobo tŕňom v oku finančného sektora a zákonodarcov Trumpovej Republikánskej strany.

Vought podľa niektorých amerických médií dal úradníkom pokyn, aby zastavili akékoľvek prebiehajúce vyšetrovanie a prerušili dohľad nad bankami a kontakty so všetkými zainteresovanými stranami. Podľa denníka NYT tým potvrdil skoršie Bessentove inštrukcie a v zásade zastavil chod agentúry.

Samotný dočasný šéf úradu potom vo vyhlásení uviedol, že orgán neprijme ďalšiu várku peňazí z federálneho rozpočtu, pretože nie je potrebná pre výkon jeho činnosti. „Aktuálny zostatok úradu vo výške 711,6 miliónov dolárov je v skutočnosti v súčasných fiškálnych podmienkach nadmerný,“ uviedol Vought.

CFPB cez víkend nereagoval na žiadosti médií o vyjadrenie k prebiehajúcim zmenám. Podľa spravodajskej spoločnosti BBC má asi 1750 zamestnancov a ročný rozpočet vo výške 758 miliónov dolárov. Úrad prijíma sťažnosti od zákazníkov ohľadom finančných služieb, môže firmám nariaďovať vyplácanie odškodného a tiež do istej miery utvárať reguláciu.

Asi stovka jeho zamestnancov v sobotu podľa Reuters protestovala pred centrálou CFPB vo Washingtone, niektorí mali transparenty namierené proti Muskovi a jeho ľuďom. Odborárska skupina, ktorá pracovníkov zastupuje, uviedla, že aktivity Muskovho tímu predstavujú „potenciálne nebezpečnú“ intervenciu.

Musk, ktorý je najbohatším človekom planéty, v týchto dňoch vedie agresívne a netransparentné ťaženie proti americkej federálnej byrokracii. Trump ho dosadil do čela iniciatívy označovanej ako ministerstvo pre efektivitu vlády, ktorej členovia prenikajú do rôznych zložiek štátu a vynucujú si prístup k predtým stráženým informačným či platobným systémom. Okrem iného sa podieľali na snahe o rozpustenie agentúry USAID, ktorú zatiaľ zablokovalo piatkové opatrenie federálneho sudcu.

Musk sa už pred Trumpovou inauguráciou vyslovil za zrušenie CFPB, pričom naznačil, že ho považuje za zbytočný. Podľa kongresmanky z Demokratickej strany Maxine Watersovej, ktorá je vo výbore Snemovne reprezentantov pre finančné služby, sa snaží „systematicky CFPB zničiť“.