Česi majú veľký deň. Začali trénovať na simulátoroch amerických stíhačiek F-35

Obstaranie 24 lietadiel F-35A Lightning II schválila vláda v septembri 2023. Za stíhačky, súvisiace vybavenie, výcvik, muníciu a zabezpečenie životného cyklu Česko zaplatí 106 miliárd korún. Ďalšie peniaze si vyžiada napríklad modernizácia leteckej základne v Čáslavi. Celkovo tak lietadlá vyjdú na 150 miliárd korún (takmer 6 miliárd eur), ide o najdrahší nákup pre českú armádu.

Pompézne predstavenie prvej stíhačky F-35 v službách Poľska Video

Na týždenný výcvik do USA odišla 2. februára skupina ôsmich príslušníkov Armády ČR, tvorená pilotmi 21. základne taktického letectva v Čáslavi a zástupcami projektového tímu F-35, uvádza web Czech Air Force. Cieľom výcviku na simulátore podľa neho nebolo lietanie samotné, ale predovšetkým oboznámenie sa s technikou a jej reálnymi schopnosťami. „Náš projektový tím a piloti skúšajú schopnosti lietadla a jeho potenciál, aby mohli pripraviť systém výcviku a modernizácie čáslavskej základne,“ informovala česká armáda na sieti X.

Prílet stíhačiek F-16 na Slovensko Video

Prvé lietadlá F-35 pre Česko majú byť hotové v roku 2029, kedy sa plánuje začatie praktického výcviku českých pilotov v USA. Všetky F-35 by mali do ČR doraziť do roku 2035. V českej armáde nahradia 14 švédskych lietadiel JAS-39 Gripen, ktoré si Česko prenajíma zhruba za 1,7 miliardy korún ročne. Ich prenájom sa končí v roku 2027, vláda so Švédskom rokuje o predĺžení prenájmu do roku 2035.

Náklady na obstaranie a prevádzku stíhačiek F-35 do konca ich životnosti v roku 2069 ministerstvo obrany odhaduje na 322 miliárd korún (viac ako 13 miliárd eur).