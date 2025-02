Parlamentné voľby v Kosove vyhrala strana premiéra Kurtiho, ukazujú odhady

Druhá podľa odhadov skončila Demokratická strana Kosova (PDK) s 22,4 percentami hlasov, tretí potom Demokratický zväz Kosova (LDK), ktorý si zabezpečil približne 20-percentnú podporu.

Nedeľňajšie parlamentné voľby boli deviate od konca vojny, ktorú v rokoch 1998–1999 viedli srbské vládne sily proti albánskym separatistom. Srbské sily sa stiahli z Kosova po 78 dňoch náletov Severoatlantickej aliancie. Kosovo nezávislosť od Srbska vyhlásilo v roku 2008, Belehrad ju neuznáva.

Strany v predvolebnej kampani sľubovali výrazné zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej sfére aj zvýšenie penzií, ďalej zlepšenie školstva a zdravotníctva i boj s chudobou. Nevysvetlili však, kde by na to vzali peniaze ani ako by do krajiny prilákali viac zahraničných investorov. Kosovo patrí k najchudobnejším krajinám v Európe.