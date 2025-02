Trump stihol pri lete na Super Bowl vyhlásiť Deň Amerického zálivu aj pripraviť ďalšie clá

Trump po nástupe do úradu minulý mesiac nariadil premenovať takto Mexický záliv. Trump nariadenie o 9. februári podpísal na palube lietadla Air Force One cestou na finále amerického futbalu, Super Bowl. To sa koná v New Orleanse, meste ležiacom pri Mexickom zálive.

Trump podľa vyhlásenia na stránkach Bieleho domu uviedol, že dnes mieri „na prvú návštevu Amerického zálivu od jeho premenovania“. V čase, keď jeho administratíva „obnovuje americkú hrdosť a americkú veľkoleposť, je príhodné a vhodné, aby sa náš národ spojil, aby si pripomenul túto významnú udalosť a premenovanie Amerického zálivu,“ uviedol šéf Bieleho domu.

Trump premenovanie Mexického zálivu na Americký záliv nariadil len krátko po tom, ako v januári zložil prezidentskú prísahu. Zdôvodnil to tým, že je „zásadne dôležitý pre americkú ekonomiku“.

Proti zmene sa ohradila mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Pripomína, že názov Mexický záliv je historicky prijaté a zaznamenané označenie. Je tiež registrované u Medzinárodnej hydrografickej organizácie (IHO), ktorej členmi sú Mexiko aj Spojené štáty.

Trump v pondelok oznámi zavedenie 25-percentných ciel na dovoz všetkej ocele a hliníka do Spojených štátov. Povedal to v nedeľu novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Trump tiež spochybnil výšku amerického dlhu.

Trump za prvé tri týždne vo funkcii rázne otočil smer doterajšej americkej zahraničnej a obchodnej politiky. Zvýšil clá na dovoz z Číny, s odkladom ich zaviedol Kanade a Mexiku a pohrozil nimi ďalším tradičným partnerom vrátane Európskej únie. Čína ako odvetné opatrenie od pondelka zavádza 15-percentné clo na dovoz amerického uhlia a skvapalneného zemného plynu (LNG). Desaťpercentné clá sa budú vzťahovať na surovú ropu, poľnohospodárske stroje či niektoré autá.

Trump tiež povedal, že Spojené štáty sú možno menej zadlžené, ako sa myslelo. Dal v tejto súvislosti najavo pochybnosti, či nedochádza k podvodom pri splácaní dlhu. Americký verejný dlh v súčasnosti predstavuje 36,2 bilióna dolárov, uviedla agentúra Reuters. Odkazuje pritom na americké ministerstvo financií, ktoré zohráva kľúčovú úlohu v globálnom finančnom systéme.