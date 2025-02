ONLINE: Zelenskyj chce rokovať, až keď získa bezpečnostné záruky od Západu. USA to prehadzujú na Európanov

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 083 dní Zombie, zombie... Ukrajinci bojujú s Rusmi o každú piaď zeme Video Ukrajinský tank a bojové vozidlo pechoty Bradley v nasadení proti okupantom smerom na mesto Toreck v Doneckej oblasti. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

5:55 Plán prezidenta Donalda Trumpa na rýchle vyriešenie situácie na Ukrajine musí nielen zastaviť vojnu, ale tiež zabezpečiť, aby už viac nemohlo dôjsť k opakovaniu ruskej agresie, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa agentúry Reuters v rozhovore odvysielanom v nedeľu.

Zelenskyj uviedol, že Ukrajina nechce zopakovať to, čo ukázali skúsenosti z mierových dohôd a rozhovorov, ktoré nepriniesli výsledky v rokoch pred inváziou vo februári 2022. Znamená to, že chce mať bezpečnostné záruky.

„Zmrazený konflikt bude viesť k ďalšej agresii znova a znova. Kto potom zozbiera ocenenia a zapíše sa do histórie ako víťaz? Nikto. Bude to absolútna porážka všetkých, naša aj Trumpova,“ povedal Zelenskij britskej ITV.

„Nepotrebuje len ukončiť vojnu. Musí konať tak, aby Putin nemal šancu zopakovať vojnu s nami. To je hlavná vec a každý by si to mal uvedomiť. To by bolo víťazstvo,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinský prezident podľa Reuters zopakoval svoju ochotu viesť rozhovory s Ruskom o ukončení vojny za predpokladu, že sa do toho zapoja západní spojenci – Spojené štáty a Európska únia.

„Ak by som vedel, že Amerika a Európa nás neopustia, podporia nás a poskytnú nám bezpečnostné záruky, bol by som pripravený na akýkoľvek formát rozhovorov,“ povedal Zelenskyj. Podľa neho, ak budú bezpečnostné záruky, potom sa dá rokovať o ukončení „horúcej fázy vojny“.

Trumpov bezpečnostný poradca Mike Waltz v rozhovore pre NBC zopakoval, že americký prezident podporuje ukončenie vojny na Ukrajine, ale odmietol sa vyjadriť k podrobnostiam telefonátu medzi Trumpom a Putinom.

Trump chce hovoriť s Ukrajincami o zachovaní americkej pomoci, ale Spojené štáty sa budú snažiť získať späť to, čo na ňu vynaložia. Podľa Waltza pôjde o prírodne zdroje Ukrajiny, vzácne zeminy, ropu, plyn, ako aj ich nákupy od USA.

Waltz dodal, že keď sa vojna skončí, európske národy budú „musieť prevziať do svojich rúk tento konflikt“ a „pokiaľ ide o bezpečnostné záruky, tie budú na Európanoch“.