Čínsky prezident príde na oslavy sovietskeho víťazstva v druhej svetovej vojne

Čínsky prezident Si Ťin-pching príde do Moskvy na oslavy 80. výročia Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom. Tie sa uskutočnia 9. mája. Podľa ruských médií to dnes v štátnej televízii Rossija-24 povedal ruský veľvyslanec v Pekingu Igor Morgulov. Čínska strana informáciu o ceste prezidenta do Moskvy nekomentovala, píše server Meduza.