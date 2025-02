Takmer polovica mladých Britov považuje svoju krajinu za rasistickú. V prípade potreby by ju nebránili, ukázal prieskum

Takmer polovica Britov vo veku od 18 do 27 rokov považuje svoju krajinu za rasistickú a v prípade potreby by ju nebránili. Ukázal to prieskum spoločností YouGov a Public First, o ktorom v pondelok informoval web denníka The Times. Štúdia ukazuje zásadný prepad dôvery v britský štát oproti starším generáciám.