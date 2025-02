Nechoďte do roboty, vôbec nepracujte. Po USAID sa Trump snaží ochromiť aj regulátora bánk

Prezident USA Donald Trump gestikuluje počas nástupu do Air Force One na základni v New Orleans v nedeľu 9. februára 2025

CFPB je dlhodobo tŕňom v oku Trumpovej Republikánskej strany a teraz sa stal terčom ťaženia novej administratívy proti federálnej byrokracii. Na konci minulého týždňa pozíciu dočasného lídra úradu prevzal šéf rozpočtového oddelenia Bieleho domu Russell Vought, ktorý ihneď vydal pokyn, aby žiadne vyšetrovania nepokračovali. Na začiatku nového pracovného týždňa potom toto stanovisko potvrdil.

„Zamestnanci by nemali chodiť do kancelárií. Prosím, nerobte žiadne pracovné úkony,“ citoval Voughta web Punchbowl News. Podľa denníka The New York Times (NYT) tiež vyzval pracovníkov, aby žiadali o súhlas právneho oddelenia, než sa pustia do akejkoľvek práce. Denník The Washington Post (WP) zase napísal, že zamestnanci boli cez víkend informovaní o týždennom uzavretí centrály CFPB v americkej metropole.

Úrad tak postretol podobný vývoj ako predtým agentúru pre medzinárodný rozvoj (USAID), ktorej činnosť Trumpova administratíva zastavila. Federálny sudca cez víkend vydal nariadenie proti plánu prepustiť alebo poslať na nútené voľno väčšinu zamestnancov, podľa agentúry AP ale dnes práca agentúry nepokračovala. Na recepcii jej centrály ráno boli zriadenci, ktorí odmietali prichádzajúcich pracovníkov pustiť dovnútra, uviedla.

CFPB zriadil americký Kongres v nadväznosti na poslednú ekonomickú recesiu, aby dohliadal na banky a iné finančné inštitúcie. Úrad prijíma sťažnosti od zákazníkov ohľadom finančných služieb a môže podnikom nariaďovať vyplácanie odškodného, ​​zameriava sa napríklad na „predátorské“ pôžičky alebo skryté poplatky. NYT uvádza, že úrad nemôže byť zrušený bez súhlasu legislatívy, vláda ale môže vymáhanie regulácií oslabiť alebo prerušiť.

Príkaz pozastaviť prácu dostali úradníci už pred nástupom Voughta, ktorého dosadenie do čela CFPB sprevádzala piatková návšteva ľudí z tímu miliardára Elona Muska. Toho Trump poveril rozsiahlymi škrtmi v štátnej správe a podľa amerických médií zohral najbohatší človek planéty zásadnú úlohu v ochromení USAID.

Musk sa už skôr vyslovil za zrušenie CFPB a v piatok v príspevku na svojej platforme X naznačil, že úrad bude „odpočívať v izbe“. Podľa denníka WP už v nedeľu pracovníci agentúry hlásili, že jej sídlo je uzavreté a že ochranka povedala ľuďom vo vnútri, aby odišli.

Odborový zväz zamestnancov ministerstva financií, ktorý zastupuje aj personál CFPB, v nedeľu vzniesol proti Voughtovi dve žaloby. Jedna tvrdí, že Trumpov spojenec sa snaží nezákonne úrad rozpustiť. Cieľom druhej je odstrihnúť Muskov tím od informácií o zamestnancoch po tom, čo sa podľa odborárov traja členovia neoficiálneho „ministerstva pre efektivitu vlády“ dostali do interných systémov.