Proti alkoholu už zasiahol, teraz ruský gubernátor chce zakázať potraty. Vplyvná poslankyňa z Moskvy mu odkázala, aby najprv zvýšil platy

Filimonov riadi región v severozápadnej časti Ruskej federácie od októbra 2023. V ťažení proti alkoholizmu sa poponáhľal tak, že od maca 2024 nadobudol účinnosť miestny zákon, ktorý výrazne obmedzil možnosť kúpiť si fľašku. Počas pracovných dní sa môže alkohol predávať v obchodoch iba od 12. do 14. hodiny. Cez víkendy sa takpovediac zľutoval nad pijanmi, pretože vodku alebo iné „ostré" nápoje sa dajú zohnať od 8. do 23. hodiny. Od zásahu proti alkoholu si sľubuje nielen menej predčasných úmrtí, ale aj vyššiu pôrodnosť.

Z údajov ruského štatistického úradu vyplýva, že obyvatelia Vologodskej oblasti ročne vypijú v priemere na hlavu 10,5 litra čistého alkoholu (na Slovensku je to len o niečo menej). Filimonov poukazuje na to, že v Čečensku, kde sa môže predávať alkohol len od 8. do 10. hodiny, je jeho ročná spotreba iba 0,1 litra na jedného človeka. Treba však upozorniť, že táto časť Ruskej federácie je prevažne moslimská, takže biznisu s alkoholom sa tam dariť nemôže. No asi faktom je aj to, že striedme pitie tam zlepšuje demografickú krivku. „V Čečensku je najvyššia miera pôrodnosti. U nás sa môže v priebehu piatich rokov zvýšiť počet narodených detí jedenapolnásobne až dvojnásobne," povedal pre denník Kommersant 44-ročný Filimonov v súvislosti s obmedzením času predaja alkoholu.

Takzvaný suchý zákon však gubernátorovi nestačí v snahe mať viac novorodencov, zachádza oveľa ďalej. Ide o umelé prerušenie tehotenstva. Proti interrupciám sa zameral hneď po zvolení na čelo Vologodskej oblasti. Na konci roku 2013 presadil svoj návrh, aby úrady pokutovali za nabádanie ísť na potrat. „Fyzické osoby môžu dostať pokutu od 3-tisíc do 5-tisíc rubľov, štátni zamestnanci 10-tisíc až 20-tisíc a právnické osoby od 30-tisíc do 50-tisíc," informovala vtedy agentúra TASS. Jedno euro je v prepočte zhruba 100 rubľov, takže rozpätie vychádza od 30 eur do 5-tisíc eur. Kritici návrhu právnej normy upozorňovali, že bude ťažké dokázať vinu, ale nepochodili.

Podľa sčítania ľudu z roku 2022 má Vologodská oblasť približne 1,27 milióna obyvateľov. Keď schvaľovali návrh o pokutách, na jej území zaznamenali od januára do novembra 2023 zhruba viac ako 1600 potratov. Filimonov varuje, že počet obyvateľov pomaly ubúda, preto treba proti interrupciám zakročiť.

Gubernátor avizoval, že rokovanie miestnej vlády o takmer úplnom zákaze potratov sa uskutoční v polovici tohto mesiaca. Ak sa to udeje, Vologodská oblasť sa stane vôbec prvým ruským regiónom, v ktorom bude zákaz umelého prerušenia tehotenstva aj na súkromných klinikách. Filimonov sa snaží utlmiť kritiku ubezpečením, že na potraty budú môcť naďalej chodiť obete sexuálneho násilia a ženy s vážnymi zdravotnými problémami.

Filimonov počuje výhrady od politikov aj od gynekológov. Je však zjavne odhodlaný tvrdohlavo ísť za svojim cieľom. Ochrancovia práv žien ho varujú, že by asi porušil ústavu. Niektorí s ním síce súhlasia, ale zároveň prízvukujú, že Rusky potrebujú žiť v takých podmienkach, aby mali záujem založiť si rodinu. A podobne to platí o mužoch, aby sa o ňu dokázali primerane postarať. Poslankyňa Nina Ostaninová poukázala na viacero potrieb vrátane cenovo dostupného bývania. Samozrejme, že sa zmienila aj o príjmoch. „Keď gubernátor garantuje našej mládeži, mužom, pracovné miesto s mesačným platom 200-tisíc rubľov, tak si myslím, že vo Vologodskej oblasti exploduje pôrodnosť," povedala pre server NVI predsedníčka parlamentného výboru na ochranu rodiny. Nevedno, či to myslela ironicky na adresu Filimonova. Musel by sa stať totiž zázrak, aby mzdy narástli na 200-tisíc rubľov. V prepočte by to vychádzalo okolo 2-tisíc eur. Priemerná mesačná mzda v Rusku však dosahuje približne len 84-tisíc rubľov,

Gubernátor už sľúbil, že má motivačná plán, ako zvýšiť pôrodnosť, ale ani zďaleka to nie to, čo si predstavuje komunistická poslankyňa Ostaninová. Filimonov vyhlásil, že vyčlení 2,8 miliardy rubľov (28 miliónov eur) na to, aby sa vo Vologodskej oblasti rodilo viac detí. Zmienil sa o podpore bývania, o subvencii jedného z manželov počas štúdia na univerzite a o väčšom objeme peňazí pre mladé matky a viacdetné rodiny. Z tých necelých 30 miliónov eur v prepočte však ťažko dosiahne revolúciu v pôrodnosti.

Odborníci z oblasti zdravotníctva vystríhajú Filimonova pred tým, že jeho zámer by mohol priniesť viac škody ako úžitku. Uznávaná ruská expertka zo Svetovej zdravotníckej organizácie Ljubov Jerefejevová zdôraznila, že potraty sa robili a robiť neprestanú, taká je podľa nej realita. Ďalej pripomenula, že keď v Sovietskom zväze v rokoch 1936 – 1955 platil absolútny zákaz interrupcií, pôrodnosť sa zvýšia iba mierne. Zvlášť podčiarkla, že návrh Filimonova by nepochybne viedol k vykonávaniu ilegálnych interrupcií. „Akékoľvek obmedzenia sú základ korupcie. Kde ľudia niečo nemôžu nájsť, hľadajú inde. V takom prípade budú vo Vologodskej oblasti prekvitať ilegálne potraty, zarobí medicínska mafia. Takže peniaze nepôjdu do rozpočtu, ale do jej vreciek," citoval server Lenta Jerefejevovú.

Kritici poukazujú aj to, že tehotné ženy, ktoré sa rozhodnú dať si odstrániť svoj plod, by nemuseli ani hľadať nelegálnu službu vo Vologodskej oblasti. „Nazdávam sa, že budú cestovať do iných regiónov Ruska," povedala pre Lentu poslankyňa Tatiana Bucká z vládnucej strany Jednotné Rusko, ktorá má vyštudovanú medicínu.

V krajine sa začalo hlasnejšie hovoriť o možnom zákaze potratov pred dvomi rokmi. Debatu iniciovala ruská pravoslávna cirkev. V Dume sa touto možnosťou zaoberali, ale išlo to nakoniec dostratena. Server URA oslovil hovorcu prezidenta Vladimira Putina, čo si v Kremli myslia o potenciálnom zákaze vo Vologodskej oblasti, ale jasnú odpoveď sa nedozvedel. Dmitrij Peskov povedal, že v tejto chvíli nemá čo komentovať, pretože sa ešte len chystá zasadnutie regionálnej vlády.