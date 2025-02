Trump udrel clami, EÚ sľubuje tvrdú odvetu. Šefčovič: Najhorší možný scenár, aký mohol nastať. Fico reaguje

Európska únia neponechá najnovšie americké clá na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov bez odpovede. Vo vyhlásení to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

Komisár pre obchod Maroš Šefčovič v Európskom parlamente (EP) varoval, že krok amerického prezidenta Donalda Trumpa podporí infláciu. Ministri obchodu dvadsaťsedmičky budú o možnej reakcii EÚ rokovať prostredníctvom mimoriadnej videokonferencie, uviedla s odvolaním sa na diplomatov agentúra Reuters.

„Neoprávnené clá voči EÚ nezostanú bez odozvy – vyvolajú tvrdé a primerané protiopatrenia,“ vyhlásila predsedníčka úniovej exekutívy. „Clá sú dane – zlé pre podniky, horšie pre spotrebiteľov,“ dodala.

„Veľmi ľutujem rozhodnutie USA uvaliť clá na európsky vývoz ocele a hliníka,“ uviedla von der Leyenová s tým, že EÚ podľa nej bude konať na ochranu hospodárskych záujmov. „Budeme chrániť našich pracovníkov, podniky a spotrebiteľov,“ uzavrela.

Európska komisia je exekutívnym orgánom EÚ a na starosti má aj obchodnú politiku únie. Portfólio je v gescii slovenského komisára Maroša Šefčoviča. Ten v dnešnom prejave v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu povedal, že medzinárodnému obchodu sa darí v prostredí založenom na predvídateľnosti a spravodlivých pravidlách. Varoval tiež, že krok amerického prezidenta Donalda Trumpa podporí infláciu.

Trump oznámil, že Spojené štáty zavedú 25-percentné clo na dovoz ocele a hliníka. Opatrenie sa týka všetkých krajín a podľa oznámenia Bieleho domu začne platiť 12. marca. „Dnes zjednodušujem naše clá na oceľ a hliník, aby každý pochopil, čo to znamená,“ povedal Trump.

Clá nemajú opodstatnenie, je to ekonomicky kontraproduktívne

Šefčovič v časti svojho prejavu venovanom vzťahom s USA skonštatoval, že nanešťastie tarify, ktorými už predtým hrozil americký prezident Donald Trump, sú späť. Pripomenul, že Trump v pondelok (10. 2.) podpísal nariadenie, ktorým sa bez výnimiek zavádzajú 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov a to sa týka aj Európy, pričom Trump nevylučuje ani zavedenie ciel na ďalšie produkty. Ďalšie na rade by mohli byť automobily, lieky alebo mikročipy.

„Ľutujeme, že došlo k zavedeniu týchto taríf, ktoré nemajú žiadne opodstatnenie a sú ekonomicky kontraproduktívne. Narušujú hlboko integrované výrobné reťazce, ktoré EÚ a USA spoločne vytvorili, sú zlé pre podnikanie a obchod, zvýšia ceny spotrebiteľom a zvýšia infláciu,“ opísal situáciu pred europoslancami.

Slovenský eurokomisár skonštatoval, že nové americké clá majú negatívny efekt pre celosvetový obchodný systém a je to ten najhorší možný scenár, aký mohol nastať.

Šefčovič zdôraznil, že EÚ bude chrániť svoje záujmy. „Momentálne hľadáme spôsoby, ako čo najvyvážanejšie zareagovať a chrániť naše podniky, pracovníkov a spotrebiteľov,“ odkázal Šefčovič. Priznal, že situácia, ktorá nastala, „nie je náš preferovaný scenár“, ale ako dodal, EÚ je ochotná viesť dialóg s americkou stranou, rokovať a nájsť čo najlepšie riešenie pre obe strany.

Fico: Je to prejav nedôvery

Zavedenie vysokých ciel na oceľ a hliník z Európy je prejavom nedôvery amerického prezidenta Donalda Trumpa k sile Európskej únie (EÚ), ktorú nerešpektuje. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer). Podľa vlastných slov však nepochybuje, že za vysoké americké clá bude opozícia obviňovať predsedu vlády a celú vládnu koalíciu.

Neschopnosť EÚ konkurovať Spojeným štátom bude podľa Fica viesť „veľkých chlapcov“ v Európe k viacerým rozhodnutiam. „Po prvé, že Európa bude kupovať ešte viac a viac plynu a ropy zo Spojených štátov. Teda jedna východná závislosť bude nahradená západnou. Po druhé, ako to konštatoval generálny tajomník NATO, Európa bude platiť Spojeným štátom za zbrane pre Ukrajinu. A po tretie, Európa bez väčšieho odporu odsúhlasí brutálne zvýšenie zbrojných výdavkov,“ vymenoval.

Rozhodujúci európski hráči sa potom podľa neho budú spoliehať na to, že americký prezident si nové clá rozmyslí. „Pre prípad, že si to nerozmyslí, musíme mať aspoň predtuchu, čo rozhodnutie o uvalení vysokého cla na oceľ a hliník bude znamenať pre celú Úniu a Slovensko a aké ochranné opatrenia sme schopní, vrátane záujmu udržať kvalitné euroatlantické rozhodnutia, prijať,“ dodal Fico.