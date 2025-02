Stíhačky vo vzduchu a aktivovaná protivzdušná obrana. Poľsko uviedlo v reakcii na ruský útok na Ukrajinu letectvo do najvyššej pohotovosti

Poľsko v utorok uviedlo svoje letectvo do stavu najvyššej pohotovosti. Ide o reakciu na ruský raketový útok na Ukrajinu z utorka rána, ktorý bol zameraný na jej energetickú infraštruktúru. Informuje o tom spravodajca TASR.

Operačné velenie ozbrojených síl Poľska (DO RSZ) na sieti X spresnilo, že zapojené boli všetky sily: do vzduchu vzlietli stíhačky, aktivované boli systémy protivzdušnej obrany a do pohotovosti bol uvedený radarový systém.

„Žiaľ, vždy, keď Ukrajina svieti na červeno, t.j. pre celú Ukrajinu je vyhlásená pohotovosť a operuje letectvo Ruskej federácie, naše a spojenecké lietadlá sa aktivujú,“ komentoval situáciu v Rádiu Zet minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

„Všetky systémy protivzdušnej obrany sú v stave najvyššej pohotovosti, naše aj spojenecké prieskumné systémy i možnosti tankovania vo vzduchu,“ dodal vicepremiér.

„Prijaté kroky sú zamerané na zaistenie bezpečnosti v oblastiach hraničiacich s ohrozenými oblasťami,“ oznámila armáda a ubezpečila, že situáciu monitoruje a je pripravená na okamžitú reakciu.

Rusko v noci na utorok podniklo rozsiahly útok na ukrajinskú energetiku, ktorý poškodil plynárenské zariadenia v Poltavskej oblasti. Obete nie sú hlásené, informuje agentúra Reuters. V niektorých miestach Ukrajina núdzovo vypínala elektrinu, oznámil minister energetiky Herman Haluščenko.

Ukrajinská armáda uviedla, že Rusko zaútočilo 124 dronmi a až 19 raketami. Protivzdušná obrana zostrelila 57 dronov a ďalších 66 nezasiahlo cieľ, zrejme vďaka systémom elektronického boja.

Presný rozsah škôd na plynárenských zariadeniach v Poltavskej oblasti nie je známy. Ukrajinská štátna energetická firma Naftogaz uviedla, že „prijíma všetky potrebné opatrenia na stabilizáciu situácie v oblasti dodávok plynu“ v tomto regióne.