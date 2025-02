Prieskum: Ukrajina sa podľa väčšiny Čechov bude musieť vzdať časti svojho územia

Česká republika by sa mala podľa ľudí usilovať o rýchly koniec vojny aj za cenu územných strát Ukrajiny. Podľa takmer polovice opýtaných tiež poskytuje Česko Ukrajine príliš veľkú vojenskú pomoc.

Rusko napadlo Ukrajinu vo februári 2022. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva tento rok v januári uviedol, že v tomto konflikte bolo na celej Ukrajine zabitých už viac ako 12 300 civilistov vrátane 650 detí. Milióny ľudí z Ukrajiny museli pred vojnou utiecť, časť z nich žije aj v Česku.

Najviac Čechov – 37 percent – by podľa prieskumu preferovalo, aby Ukrajina výmenou za mier prenechala Rusku východnú časť svojho územia a od západných krajín dostala bezpečnostné záruky, ale nevstúpila do NATO.

Ďalších 17 percent opýtaných by tiež bolo na ukončenie vojny za cenu obetovania východu Ukrajiny Rusku, ale s tým, že by Ukrajina mala možnosť vstúpiť do NATO. Na to, aby Ukrajina získala späť celé svoje územie, ktoré teraz čiastočne okupuje Rusko, je 29 percent ľudí. Iba osem percent Čechov by chcelo naopak úplnú kapituláciu Ukrajiny.

Česká republika by sa podľa skoro troch štvrtín Čechov mala usilovať o rýchle ukončenie konfliktu, aj keď to môže znamenať, že Rusku zostanú niektoré ukrajinské územia. Na podporu Ukrajincov vo znovuzískaní strateného územia, aj keď to môže predĺžiť vojnu, je 28 percent opýtaných. Zástancov rýchleho konca bojov za cenu územných strát mierne pribúda, v júni 2023 bolo pre toto riešenie 64 percent Čechov.

Rozsah vojenskej pomoci, ktorú Česko napadnutej Ukrajine poskytuje, je podľa 47 percent Čechov príliš veľký. Asi tretina ľudí pomoc považuje za primeranú a len štyri percentá za nedostatočnú. Zvyšných 15 percent ľudí mieru pomoci nedokáže posúdiť.

Od vlaňajšieho júna vzrástol podiel tých, ktorí vojenskú pomoc hodnotia ako prílišnú, o štyri percentné body. „Dôležité je mať na pamäti, že sa tu bavíme iba o vojenskej pomoci. Z iných výskumov vieme, že k ďalším formám pomoci Ukrajine, najmä k humanitárnej a rekonštrukčnej pomoci, je česká verejnosť oveľa priaznivejšie naklonená,“ povedal analytik STEM Jiří Táborský.

Po napadnutí Ruskom ušlo podľa odhadov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov z Ukrajiny skoro sedem miliónov ľudí, väčšinou do Nemecka a Poľska. Do Česka ich zamierili státisíce, ministerstvo vnútra k začiatku tohtoročného februára evidovalovyše 395-tisíc utečencov z Ukrajiny s tzv. dočasnou ochranou.

Podľa prieskumu mierne prevažuje názor, že by Česko malo ďalej umožňovať pobyt ukrajinských utečencov v krajine. Súhlasí s tým 54 percent ľudí. Len podľa 34 percent opýtaných sú ale títo utečenci pre Česko prínosom, skoro polovica Čechov ich považuje skôr za ohrozenie. Podiel kritických názorov ale postupne klesá, v septembri 2023 považovalo utečencov za ohrozenie 57 percent Čechov a za prínos 26 percent.

Polovica účastníkov prieskumu považuje za úspešnú integráciu utečencov z Ukrajiny na pracovnom trhu. Z hľadiska zvládnutia češtiny a prispôsobeniu sa miestnym zvyklostiam už integráciu hodnotí ako úspešnú menej ako 40 percent opýtaných.

Prieskum vykonávala agentúra STEM 16. až 25. januára. Zúčastnilo sa ho 1034 obyvateľov Českej republiky starších ako 18 rokov.