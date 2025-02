ONLINE: Zelenskyj odmieta bezpečnostné záruky bez Američanov: Európa to sama nezvládne

6:00 Ak americký prezident Donald Trump zastaví americkú vojenskú podporu Ukrajine, Európa samotná nebude schopná zaplniť vzniknutú medzeru, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s britským denníkom The Guardian.

„Ozývajú sa hlasy, ktoré hovoria, že Európa by mohla ponúknuť bezpečnostné záruky bez Američanov, a ja vždy hovorím nie,“ povedal ukrajinský prezident počas rozhovoru v Kyjeve. „Bezpečnostné záruky bez Ameriky nie sú skutočnými bezpečnostnými zárukami,“ dodal.

Trump opakovane vyhlásil, že chce rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine, ale podľa The Guardian panujú obavy, že dohoda sprostredkovaná USA pod jeho vedením by mohla zahŕňať donútenie Ukrajiny kapitulovať pred maximalistickými požiadavkami ruského prezidenta Vladimira Putina. Šéf Kremľa vlani v júni ako podmienku pre rokovania o ukončení bojov okrem iného stanovil, že Ukrajina sa musí vzdať ambície vstúpiť do NATO a stiahnuť svoju armádu z celého územia štyroch ukrajinských oblastí, ktoré Rusko teraz čiastočne okupuje.

Kyjev vtedy návrhy odmietol ako kapituláciu. Ukrajina medzitým podmienila prípadnú dohodu s Ruskom tým, že získa bezpečnostné záruky, ktoré by Moskvu odradili od ďalšej agresie v budúcnosti. Zelenskyj teraz v interview uviedol, že je pripravený konať, ale chce, aby tak Ukrajina robila z pozície sily.

Americkým spoločnostiam chce ponúknuť lukratívne zmluvy na obnovu krajiny a investičné úľavy, aby sa tak podľa The Guardian pokúsil získať Trumpa na svoju stranu.

„Tí, ktorí nám pomáhajú zachrániť Ukrajinu, budú ju (mať šancu) obnoviť, a to svojimi podnikmi, spoločne s ukrajinskými firmami. O všetkých týchto veciach sme pripravení podrobne hovoriť, "uviedol Zelenskyj, ktorý tento týždeň zamieri na mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, kde sa okrem iného plánuje stretnúť s americkým viceprezidentom J. D. Vancem, ktorého britský denník označuje ako jedného z "najviac nepriateľských“ členov Trumpovho okolia voči Ukrajine. Vance sa vlani so Zelenským odmietol stretnúť a predtým vyhlásil, že mu je vlastne jedno, čo sa s Ukrajinou stane, upozornil list.

Zelenskyj tiež hovoril o vzácnych kovoch, ktoré v poslednom čase spomína v súvislosti s Ukrajinou Trump. Ukrajinský prezident už skôr uviedol, že je Kyjev otvorený možnosti ťažby vzácnych kovov spolu s partnermi, ktorí mu pomáhajú vo vojne s Ruskom. Trump vyhlásil, že chce, aby Ukrajina výmenou za americkú pomoc dodávala Spojeným štátom vzácne kovy. V rozhovore s televíziou Fox News nakoniec povedal, že chce od napadnutej krajinye vzácne kovy v hodnote 500 miliárd dolárov, aby USA dostali späť svoju podporu.

Ukrajinský prezident The Guardian povedal, že myšlienku ohľadom prírodných zdrojov predložil Trumpovi vlani v septembri, keď sa stretli v New Yorku. Ukrajina má najväčšie zásoby uránu a titánu v Európe, povedal Zelenskyj. Nie je podľa neho v záujme USA, aby sa ocitli v ruských rukách a Moskva sa o ne potenciálne podelila s KĽDR, Čínou alebo Iránom. Existuje tiež finančná motivácia, uviedol. „Nehovoríme len o bezpečnosti, ale aj o peniazoch… Cenné prírodné zdroje, pri ktorých môžeme ponúknuť našim partnerom možnosti, ktoré predtým neexistovali, do nich investovať… Pre nás to bude znamenať pracovné miesta, pre americké spoločnosti zisky,“ dodal.