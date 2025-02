Zelenskyj kupuje do armády najmladšie posily. Mužov aj ženy od 18 do 24 rokov. Zarobia si viac v porovnaní s priemernou mzdou na Slovensku?

Je to ponuka, ktorá sa môže naskytnúť len jedenkrát v živote, ale spája sa s rizikom straty vlastného života. Ukrajinci i Ukrajinky dostali možnosť podpísať kontrakt s ozbrojenými silami, ktorý by im zabezpečil pomerne veľa peňazí na tamojšie pomery. Samozrejme, že tí, čo prejavia záujem, musia rátať s tým, že velitelia ich nasadia do obrany napadnutej vlasti.

Ukrajinskú armádu na fronte môžu posilniť muži aj ženy vo veku od 18 do 24 rokov. (Ilustračná snímka je z pohrebu padlého vojaka, ktorého pochovali v Kyjeve.)

Na Ukrajine mobilizujú mužov ich od 25 rokov, po novom by armáda mohla získať posily vo veku 18 – 24 rokov. Pôjde o nábor, nikoho nebudú nútiť, čiže kto podpíše kontrakt, urobí to dobrovoľne. O tomto posilnení vojska sa pred niekoľkými dňami všeobecne zmienil prezident Volodymyr Zelenskyj, teraz sú už známe podrobnosti. „Na prilákanie mladých ľudí do ozbrojených síl slúži ponuka zmluvy poskytujúcej vysoké platy, sociálne záruky a možnosť získať vysokoškolské vzdelanie zadarmo," zhrnul server TSN obsahu návrhu ministerstva obrany. „Kontrakt môžu podpísať muži aj ženy v danej vekovej skupine," poznamenal server 24 kanal.

Čo sa týka výcviku, rezort obrany poukázal na to, že inštruktori pripravia nových vojakov podľa štandardov NATO. „Kontrakt nie je nátlak, ani mobilizácia a ani povinnosť. Je to príležitosť pre ľudí získať bojové skúsenosti a finančnú stabilitu len za jeden rok. Dobrovoľník sa potom sám rozhodne, či mieni pokračovať v službe alebo sa vráti do civilného života, pričom bude mať jedinečné vyhliadky," povedal minister obrany Rustem Umerov.

Finančné lákadlo má meno jeden milión hrivien, čo v prepočte vychádza na 23-tisíc eur. Podmienkou získania týchto peňazí od štátu je upísať sa armáde na jeden rok. Najmladší vojaci (prípadne najmladšie vojačky) dostanú milión hrivien v troch častiach. Najprv 200-tisíc po podpísaní kontraktu. Potom 300-tisíc po absolvovaní vojenského výcviku a nakoniec zvyšných 500-tisíc po dvanástich mesiacoch služby v ozbrojených silách.

Priemerná mesačná mzda sa na Ukrajine teraz pohybuje okolo 22-tisíc hrivien (niečo viac ako 500 eur). V prepočte je to za rok približne 6-tisíc eur. Znamená to, že odmena rozčlenená na tri časti by za dvanásť odslúžených mesiacov v armáde poskytla vojakovi alebo vojačke takmer štvornásobne viac peňazí (zhruba 23-tisíc eur) v porovnaní s priemerným platom za celý rok. Na Slovensku priemerný mesačný príjem zamestnancov pred niekoľkými mesiacmi prvýkrát prekročil hranicu 1500 eur.

Je potrebné zdôrazniť, že milión hrivien je len jedna finančná položka náboru ľudí vo veku od 18 do 24 rokov. Zarobiť si môžu oveľa viac. Prirátať k tomu treba mesačný žold 120-tisíc hrivien a príplatky za plnenie bojových úloh. „Tí, čo kontrakt podpíšu, môžu za rok zarobiť dokopy dva milióny hrivien," podčiarkol 24 kanal. V prepočte to vychádza na 46-tisíc eur. Pri aktuálnej priemernej mesačnej mzde na Slovensku 1520 eur vychádza u nás ročný príjem na viac ako 18-tisíc eur; na porovnanie: každá mladá posila v ukrajinskej armáde by si za rok prilepšila o dva a pol násobne viac.

Je zjavné, že autori návrhu si dali veľmi záležať, aby ponuka vyznela atraktívne nielen z finančného hľadiska. Obsahuje totiž viacero benefitov. Záujemcom garantuje bezúročný úver na kúpu bytu alebo domu. Túto pôžičku môžu využiť po odslúžení jedného roka v ozbrojených silách. Kontrakt im tiež zaručuje, že keď si vyzlečú vojenskú uniformu, potom najbližších dvanásť mesiacov ich určite nebudú mobilizovať (fakticky sa to týka tých, ktorí v tom času budú mať už 25 rokov). A ešte jedna nezanedbateľná výhoda: štát im po návrate do civilného života nebude brániť cestovať do zahraničia (počas platnosti vojnového stavu sa vzťahuje zákaz prekročiť hranice na všetkých mužov od 18 do 59 rokov). A ešte poznámka o vysokoškolskom vzdelávaní: tí, čo prežijú jeden rok v armáde, môžu ísť na univerzitu bez prijímačiek a študovať bezplatne.

Ministerstvo obrany pamätalo aj na možnosť samostatne sa rozhodnúť o mieste pôsobenia v radoch armády: zverejnilo zoznam siedmich brigád ozbrojených síl, spomedzi ktorých si najmladší Ukrajinci či najmladšie Ukrajinky môžu vybrať ku ktorej z nich by sa chceli po absolvovaní výcviku pridať. Zároveň publikovalo pozície, o ktoré sa môžu potom na fronte uchádzať (napríklad granátometčík, rozviedčik, operátor dronov).