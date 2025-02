Na reformu vlády v USA si zobral Musk kladivo. Je to prevrat či únos štátu?

Najbohatší človek na svete Elon Musk za posledných desať rokov získal od americkej vlády kontrakty v hodnote asi 18 miliárd dolárov. Vyplýva to z analýzy televízie ABC. Celkovo to môže byť ešte viac, lebo viaceré zmluvy Muskových spoločností podliehajú utajeniu.

Kondómy za 50 miliónov pre Gazu? Pomýlil som sa, priznal Musk Video Najbohatší človek na svete Elon Musk tvrdil, že Ameriky poslala do palestínskej Gazy kondómy za 50 miliónov. V skutočnosti to bola Gaza v Mozambiku a bol to program na boj s HIV. Zdroj: C-SPAN / Zdroj: C-SPAN

Úloha DOGE

Zároveň však multimiliardár šéfuje organizácii DOGE. Je to dočasne zriadená štruktúra, ktorá má prispieť k zefektívneniu fungovania vlády. Hoci D je v tejto skratke po anglicky department, čo sa dá preložiť ako ministerstvo, nie je to skutočné ministerstvo. A Musk nie členom kabinetu republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Keby chcel byť ministrom, musel by ho vypočuť a vo funkcii potvrdiť Senát. Superboháč, ktorý má veľké verejné kontrakty, ale zároveň kontroluje vládu a jeho ľudia majú prístup k citlivým dátam? Musk napriek tomu odmieta, že by mohol byť v konflikte záujmov a že z práce pre Trumpa niečo získa.

Čítajte viac Sú Trump a Musk ako zloduchovia z bondoviek? A kto bude nový agent 007? Odpovedá bondológ

„V prvom rade ja nie som ten, kto napĺňa kontrakty. Sú to ľudia v SpaceX,“ vyhlásil Musk v utorok v Oválnej pracovni po boku prezidenta. Odpovedal tak na otázku, či nie je v konflikte záujmov, keďže len z Pentagonu má zákazky v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.

Ak sa však povie, že za niečím sú ľudia v SpaceX, do veľkej miery sa to rovná tomu, čo robí Musk. Spoločnosť, ktorá sa venuje letom do vesmíru, založil a má v nej 79-percentné hlasovacie práva. Musk v Bielom dome vyhlásil, že jeho firmy využívali prostriedky daňových poplatníkov vždy v súlade s princípom hodnota za peniaze. A ak má niekto iné informácie, vraj si ich rád vypočuje.

Muskovi ľudia Americký magazín Wired identifikoval viacerých ľudí, ktorých Elon Musk najal na prácu v DOGE. Medzi nimi je aj skupina 19– až 24-ročných sofvérových špecialistov a inžinierov. Patrí do nej aj Marko Elez, ktorého najprv prijali, potom prepustili, lebo na internete vypisoval rasistické odkazy, ale zase ho zamestnali, keď sa za neho dokonca prihovoril viceprezident JD Vance. Pozornosť médií sa upriamila aj na Edwarda Coristinea, ktorý v on-line priestore vystupoval pod prezývkou Big Balls (Veľké gule). Podľa amerických médií nikto z týchto ľudí nemá skúsenosti s fungovaním štátnych orgánov a otázne sú aj ich bezpečnostné previerky.

No v súvislosti s pôsobením Muska je prípadný konflikt záujmov len súčasťou rozsiahlejšej diskusie. Kritici multimiliardára pri opise jeho krokov už hovoria o únose štátu či dokonca o puči. Bez akejkoľvek kontroly Kongresu dostal Musk rozsiahle právomoci a DOGE najíma ľudí s diskutabilnými skúsenosťami a nedostatočnými bezpečnostnými previerkami. Demokrati pripomínajú, že multimiliardár sa sťažuje na nevolených byrokratov, ktorí podľa neho nemôžu riadiť štát, ale za neho tiež nikto nehlasoval.

Čítajte viac Trumpovci vidia v AfD nástroj na zničenie únie. Je to aj Muskova predstava, tvrdí expert

„Musk vyplnil Úrad personálneho manažmentu, čo je tradične apolitické vládne personálne oddelenie, lojalistami, ktorí získali množstvo informácií o federálnych zamestnancoch. DOGE na nich tlačí, aby rezignovali na základe ponuky o odstupnom, ktorá však nie je finančne krytá, a musel by ju schváliť Kongres,“ napísal portál Slate v analýze s názvom Uchopenie moci Elonom Muskom je nezákonné, nebezpečné a – áno – prevrat.

Expert na autoritárske režimy Lee Morgenbesser si myslí, že to, čo sa momentálne deje v Amerike, nie je síce puč, ale je to únos štátu. Odborník z austrálskej Griffithovej univerzity vraví, že na tom získa Trump, Musk, jeho ľudia a technomiliardári zo Silicon Valley, ktorí vychádzajú Bielemu domu v ústrety. V podstate všetci ostatní Američania na tom budú horšie.

„Najbezprostrednejší vplyv únosu štátu bude v tom, že vláda bude prijímať horšie rozhodnutia. Kľúčové kroky o rozdelení ekonomických výhod sa budú robiť netransparentne, lebo bude chýbať kongresový a nezávislý dohľad. A napokon, únos štátu sa nedá oddeliť od korupcie. Ak budete robiť biznis s americkou vládou, už čoskoro by to mohlo znamenať, že budete musieť skôr prejsť testom lojality ako testom verejného záujmu,“ napísal Morgenbesser pre portál Conversation.

Čítajte viac Lúpežní baróni v USA: vládu preberajú miliardári ako Musk. Zhodne sa s Trumpom?

DOGE má na konte aj prvú obeť. Trump a Musk prakticky zastavili fungovanie agentúry zahraničnej pomoci USAID. Superboháč juhoafrického pôvodu ju bez akýchkoľvek dôkazov označil za zločineckú organizáciu. A kritiky sa chytili maďarský premiér Viktor Orbán či slovenský predseda vlády Robert Fico, ktorí naznačujú, že USAID financovala ich politických oponentov.

Úplne inak sa na to pozerá demokratický senátor a podpredseda senátneho výboru pre etiku Chris Coons. Podľa neho USAID prispieva k tomu, aby boli USA bezpečnejšie a bohatšie. „Spojené štáty už desaťročia pôsobia v 100 krajinách, odkedy prezident John F. Kennedy vytvoril túto agentúru, ktorá vykonáva dobrú prácu, pomáha presadzovať demokraciu a zaisťuje stabilitu. Bez nej tento priestor vyplní Čína, extrémisti a teroristi. Nemali by sme im dávať takúto príležitosť,“ zdôraznil Coons pre amerického verejnoprávneho vysielateľa PBS.

Magazín New York zatiaľ zrátal, že DOGE a jeho ľudia zasiahli do práce minimálne 18 vládnych inštitúcií. Okrem USAID sa Muskova organizácia výrazne zamerala na ministerstvo financií a multimiliardár čelí obvineniu, že má okrem iného prístup k číslu sociálneho zabezpečenia Američanov. Okamžite sa objavili obavy, že DOGE sa môže pozrieť na prakticky všetky federálne platby vrátane tých, ktoré vykonávajú Muskovi konkurenti v podnikaní. Súd už vyhovel námietke generálnych prokurátorov 19 amerických štátov. Verdikt znie, že DOGE nesmie vstupovať do výplatného systému ministerstva financií a musí vymazať dáta, ktoré z neho získal.

Čítajte viac Rozloží Trump CIA? Oslabené USA môžu byť ľahšia korisť pre nepriateľov

Súdne príkazy

Celkovo Trumpova vláda bojuje s viacerými súdnymi príkazmi, ktoré pozastavili platnosť niektorých prezidentských nariadení. V tejto súvislosti Biely dom naznačil, že v istom momente možno nebude rozhodnutia justičných orgánov rešpektovať.

„Sudcovia nemajú povolené kontrolovať legitímnu moc exekutívy,“ uviedol viceprezident a absolvent práva na Yalovej univerzite JD Vance. Napísal to na sociálnej sieti Twitter (X), ktorú vlastní Musk.

„Vanceova formulácia naznačuje, že vládna moc by prípadne mohla reagovať na justičný príkaz tým, že by súdu povedala: neústavne zasahujete do mojej autority a ja neurobím, čo poviete. V tom momente by sa zrútila ústava,“ vyhlásila pre denník New York Times Quinta Jurecicová, ktorá sa v Brookingsovom inštitúte zaoberá otázkami fungovania štátu a práva.

Čítajte viac Trump je v Bielom dome posledný raz. Aký odkaz chce zanechať, keď podporil krajnú pravicu?

„Môžeme povedať, že Musk narúša systém. Aj keď stojí za zmienku, že na všetko ho splnomocnil Trump. Americká federálna byrokracia určite potrebuje reformu. Seriózni a múdri ľudia už roky prinášajú zaujímavé návrhy, ako na to. Musk ich však nerieši. Používa kladivo tam, kde je vhodnejší skalpel. Pravidelne prostredníctvom svojich tweetov ukazuje, že je skôr pod vplyvom nezmyselných konšpiračných teórií, než aby reagoval na premyslenú kritiku. Úprimne povedané, je to také nezmyselné, že je ťažké povedať, či v DOGE vedia, čo robia. Ak by sa skutočne riadili nejakým rozumným prístupom, mohlo by z toho vzísť niečo dobré. Zatiaľ však nič nesvedčí o tom, že by to tak chceli spraviť,“ reagoval pre Pravdu Steven Greene, profesor politológie zo Severokarolínskej univerzity.

Bývalý republikánsky riaditeľ Rozpočtového úradu Kongresu Douglas Holtz-Eakin pre agentúru Reuters uviedol, že organizácie, do ktorých sa Musk a Trump pustili, tvoria len nepatrný zlomok z celkového federálneho rozpočtu, ktorý podľa odhadov dosiahne v tomto fiškálnom roku sedem biliónov dolárov „Nebudú chodiť do agentúr, ktoré robia veci, ktoré sa im páčia. Idú do agentúr, s ktorými nesúhlasia,“ povedal Holtz-Eakin.