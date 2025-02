V Rusku chcú sprísniť tresty za kritiku armády. Obávať sa môžu aj tí, čo vpád na Ukrajinu podporujú. Koľko rokov väzenia hrozí po novom?

Veľkoplošný plagát, ktorý v Rusku lanári mužov vstúpiť do armády. Za jej takzvanú diskreditáciu by mali súdy uplatňovať po novom tvrdší postup.

Zákon, ktorý platí od marca 2022 (a ďalší prijatý v júli toho roku), umožňuje pokutovať aj poslať za mreže ľudí, ktorí podľa súdu diskreditujú ozbrojené sily alebo v špecifických prípadoch konajú proti záujmom štátu. Fakticky sa to dá označiť potláčanie slobody prejavu. Na základe legislatívy je zaužívaný postup po prvom prehrešku udeliť pokutu, pobyt vo väzení hrozí až po opakovanom skutku. Po novom by sudcovia mohli potrestať páchateľa odňatím slobody už hneď.

Ten, kto v súčasnosti vyzýva na zavedenie protiruských sankcií s tým, môže dostať pokutu do výšky 500-tisíc rubľov alebo stráviť za mrežami tri roky. Novela to má sprísniť: „Navrhuje sa uložiť pokutu 1 – 3 milióny rubľov alebo odsúdiť na 5 rokov väzenia," upozornil Kommersant. V takom prípade by horná hranica finančnej sankcie dosiahla v prepočte až viac ako 30-tisíc eur. V tejto súvislosti chcú vložiť do trestného zákona paragraf o motíve páchateľa získať z protištátnej činnosti osobný prospech, čo vlastne vyznieva ako priťažujúca okolnosť.

Odňatie slobody má po novom hroziť okamžite už aj v prípade diskreditácie armády. V trestnoprávnej rovine sa zachová možnosť pokutovať vinníka do výšky jedného milióna rubľov (niečo viac ako 10-tisíc eur), prípadne poslať ho za mreže maximálne na sedem rokov. Súd má právo rozhodnúť o zhabaní majetku. Konkrétne ide o veci alebo iné prostriedky, ktoré slúžili pri spáchaní trestného činu. V praxi by je to napríklad konfiškácia mobilného telefónu alebo počítača. Advokátka Eva Levenbergová dokonca varuje, že súdy by mohli pristúpiť k zhabaniu nehnuteľností. Zároveň však zdôraznila, že sa to teraz nedá tvrdiť s istotou, pretože si treba počkať na schválené znenie novely právnej normy.

Jeden z politikov sa zjavne snažil ísť až do extrému, proti ktorému sa ozvala komunistická poslankyňa. Gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov navrhol, aby štát neposkytoval bezplatné vysokoškolské vzdelávanie mladistvým, ktorí diskreditujú armádu. Inak povedané, aby štúdium na univerzite nemali zadarmo, keď sa stanu jej poslucháčmi. „Úplná hlúposť… V žiadnom prípade nie je možné obrať mládež o bezplatné školstvo. A kto ich bude vzdelávať? Donald Trump? Volodymyr Zelenskyj?" reagovala na Gladkova podráždene členka Dumy Nina Ostaninová, ktorú oslovil server NVI. Dodala, že zodpovednosť za chybné úsudky mladistvých nesú v prvom rade ich rodičia, ak im veci v Rusku neobjasnili. A neodpustila si nepriamu ironickú poznámku na adresu gubernátora, keď povedala, že táto zodpovednosť je aj vecou šéfov regiónov.

Vlani na jeseň server Vjorstka napísal, že od marca 2022 boli udelené pokuty za diskreditáciu armády v celkovej výške 240 miliónov rubľov (viac ako 2,4 milióna eur). Súdy sa zaoberali dokopy s viac ako 1200 takýmito prípadmi. Mimochodom, začalo ich pribúdať: „Za celý rok 2023 odsúdili 65 ľudí za ‚výmysly‘ a 40 za počas prvého polroku 2024. Jedného človeka súd poslal na povinné psychiatrické liečenie," informoval server Vjorstka.

Padlo už veľmi veľa kurióznych verdiktov nad obžalovanými. Pozor si musia dávať dokonca aj Rusi, ktorí podporujú inváziu na Ukrajinu. Presvedčil sa o tom napríklad muž, ktorý nešetril kritikou na sociálnej siet Vkontakte. Maxim Kravčenko pykal za svoje ostré komentáre, medzi ktorým sa objavil aj jeden, v ktorom zúril, keď sa dozvedel, že by mal protiukrajinskú operáciu v ruskej Kurskej oblasti riadiť Alexej Ďumin. Ide o človeka blízkeho prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý vykonáva funkciu tajomníka bezpečnostnej rady štátu, a má hodnosť generálplukovníka. „Jeden obsadil Kyjev za tri dni. Nakoniec sa vzdal Chersonu, Záporožia. Toto telo je rovnaké, môže iba brechať, nič viac," napísal Kravčenko. (Narážka na Kyjev súvisí s nevydareným plánom ruskej armády bleskovo dobyť toto mesto po spustení invázie vo februári 2022.)

V ďalšom príspevku označil náčelníka generálneho štábu ruskej armády Valerija Gerasimova v podstate za neschopného veliteľa a, naopak, pochvaľoval si Sergeja Surovikina prezývaného generál Armagedon (v lete 2023 stratil svoje významné postavenie v ozbrojených silách).„Gerasimov je bábika, ani jednu špeciálnu operáciu nevypracoval," hneval sa Kravčenko. Dodal o sebe, že keby rozhodoval on, zasypal by sídlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s najmodernejšími ruskými raketami (použil pritom vulgarizmus).

Napriek tomu, že Kravčenko je podporovateľ invázie, vyšetrovatelia s ním nemali zľutovanie. A nakoniec ani súd. Prišili mu na krk dva paragrafy, výsledkom boli pokuty vo výške 15-tisíc a 30-tisíc rubľov. V prepočte musel zaplatiť dokopy viac ako 450 eur. Nepomohlo mu ani to, že na súd prejavil ľútosť a priznal svoju vinu. Nevedno, čím sa živí, ale tých 45-tisíc rubľov ho asi zabolelo. Priemerná mesačná mzda v Rusku sa totiž pohybuje na úrovni 87-tisíc rubľov.