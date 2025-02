Keď Drážďany takmer prestali existovať. 80 rokov od ničivého bombardovania

Je to výročie, ktoré pripomína smutnú udalosť druhej svetovej vojny, no zároveň vzbudzuje obavy. S obľubou ho totiž zneužívajú neonacisti a iní pravicoví radikáli. Uplynulo už 80 rokov od ničivého bombardovania Drážďan, ktoré zrovnalo so zemou veľkú časť mesta. Zahynuli pri tom tisíce ľudí a požiar pochoval vzácne historické pamiatky. Nemecká polícia bude preto aj tohto roku v pohotovosti. Úrady očakávajú veľký nápor extrémistov, ale aj mierové protesty proti nim.