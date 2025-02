Buď lojálny, alebo končíš: Trump prikázal diplomatom hovoriť "jedným hlasom"

Trump poveril ministra zahraničných vecí Marca Rubia „reformou diplomatickej služby a správy zahraničných vzťahov s cieľom zabezpečiť spoľahlivé a účinné vykonávanie prezidentovho zahraničnopolitického programu.“

Prezident upozornil, že všetci zamestnanci ministerstva zahraničných vecí, ktorí sa podieľajú na tvorbe a výkone zahraničnej politiky USA „túto činnosť robia pod vedením a z poverenia prezidenta.“ V nariadení nazvanom „Jeden hlas amerických zahraničných vzťahov“ sa píše, že „neschopnosť verne vykonávať prezidentovu politiku je dôvodom na disciplinárne konanie s možnosťou prepustenia.“

Združenie amerických diplomatov AFSA vo svojom vyhlásení uviedlo, že príkaz a jeho dopady preskúmava. „Naši členovia realizujú zahraničnopolitické iniciatívy prezidenta bez ohľadu na stranu. Dúfame, že akákoľvek administratíva ocení odbornosť a znalosti zahraničnej služby vrátane jej schopnosti poskytovať poradenstvo v otázkach zahraničnej politiky,“ píše sa vo vyhlásení.

Príkaz prichádza v čase, keď Trump zavádza zmeny, ktoré majú zabezpečiť, aby bola americká zahraničná politika v súlade s jeho heslom „America First“ (Amerika na prvom mieste), poznamenala agentúra Reuters. Nasleduje tiež po otrasoch v americkej agentúre pre medzinárodný rozvoj USAID, ktorá je zásadná pre humanitárnu pomoc v mnohých krajinách sveta.

Video

Najbohatší človek na svete Elon Musk tvrdil, že Ameriky poslala do palestínskej Gazy kondómy za 50 miliónov. V skutočnosti to bola Gaza v Mozambiku a bol to program na boj s HIV. Zdroj: C-SPAN