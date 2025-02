Hegseth: Telefonát s Putinom nie je zradou Ukrajiny, Trump je "najlepší vyjednávač na planéte"

Trump a Macron sa stretli so Zelenským Video Archívne video z decembra 2024.

Ukrajina musí byť súčasťou rozhovorov

Je kľúčové, aby bola Ukrajina zapojená do všetkých rozhovorov o svojej budúcnosti, uviedol generálny tajomník NATO Mark Rutte. Šéf NATO to povedal novinárom pred rokovaním ministrov obrany Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Reagoval tak na stredajší telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. V tejto súvislosti zdôraznil, že Trump hovoril aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

„Všetci chceme mier na Ukrajine a chceme, aby bola Ukrajina v čo najlepšej pozícii, kým rozhovory začnú,“ vyhlásil Rutte. „Je ale zásadné, aby mier, ktorý vzíde z rozhovorov, bol trvalý, to znamená, aby už Putin nemohol zabrať ďalšie územie,“ uviedol šéf NATO. Dodal, že rovnako sa počas stredajšieho rokovania vyjadril aj nový americký minister obrany.

Silné a robustné NATO

„Chceme zaistiť, aby bolo NATO silné a robustné, aby odvrátilo akúkoľvek budúcu agresiu,“ vyhlásil tiež americký minister v sídle aliancie. V tejto súvislosti je potrebné navýšiť výdavky na obranu aj navýšiť výrobu v obrannom priemysle. Je zodpovednosťou Európy zastaviť ruskú „vojnovú mašinériu“, dodal Hegseth.

Hlavnou témou rokovania je príprava na summit NATO, ktorý sa bude konať na konci júna v Haagu. Ministri budú diskutovať aj o zvýšení výdavkov na obranu. Pôvodný záväzok vydávať na obranu dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) plní podľa Rutteho asi dve tretiny spojencov. Česko tento cieľ splnilo v minulom roku. Podľa Trumpa by ale spojenci v NATO mali na obranu vydávať päť percent HDP a minister Hegseth uviedol, že s tým súhlasí. „Dve percentá nie sú dostatočné, zlomových je päť percent,“ vyhlásil dnes americký minister.

V súčasnosti je v tomto ohľade lídrom Poľsko, ktoré do obrany vlani investovalo viac ako štyri percentá HDP a tento rok by mali tieto výdavky predstavovať 4,7 percenta.

Nemecko kritizuje vopred ponúkané ústupky Rusku

Nemecko ľutuje to, že Spojené štáty Rusku ponúkajú ústupky ešte pred začiatkom rokovaní o mieri na Ukrajine. Povedal to pred rokovaním Severoatlantickej rady NATO v Bruseli nemecký minister obrany Boris Pistorius. Aj prípadné budúce členstvo Ukrajiny v NATO by podľa neho nemalo byť vopred zmietnuté z rokovacieho stola.

Ukrajina i Európa musia byť súčasťou rozhovorov o mieri na Ukrajine, je presvedčená nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková. Povedala to v rozhovore s rozhlasovou stanicou Deutschlandfunk, v ktorom tiež uviedla, že nebola dopredu informovaná o telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.

„Rozhovory bez Ukrajiny nie je možné mať (…). Ide o európsky mier, preto sa toho musíme zúčastňovať,“ poznamenala šéfka nemeckej diplomacie. „Musí to byť mier, ktorý chráni suverenitu Ukrajiny a predovšetkým zabezpečí, že už sa nikdy nebude opakovať taká brutálna útočná vojna na európskom kontinente,“ uviedla. Dodala, že nie je možné, aby prerušenie bojov bolo pre Rusko len príležitosťou pripraviť sa na ofenzívu proti ďalším európskym krajinám.