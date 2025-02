O mieri bude rokovať Rusko a USA, potvrdil Kremeľ. A „tak či onak“ aj Ukrajina

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok povedal, že Ukrajina sa "tak či onak" zapojí do mierových rozhovorov s cieľom ukončiť takmer tri roky trvajúci konflikt. Vyhlásil to deň po telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Trump následne hovoril aj s ukrajinským prezedentom Volodymyrom Zelenským.

„Tak či onak, samozrejme, Ukrajina sa zúčastní na rokovaniach. Bude existovať bilaterálny rusko-americký dialóg, ako aj dialóg, ktorý bude, samozrejme, spojený s účasťou Ukrajiny,“ povedal Peskov pre štátnu televíziu. Neuviedol, či pôjde o priame rozhovory ruských a ukrajinských predstaviteľov.

Ukrajinský prezident vo štvrtok vyhlásil, že Ukrajina nebude akceptovať žiadnu bilaterálnu dohodu o svojej budúcnosti, ktorú by Rusko a USA dosiahli bez účasti Kyjeva.

Hovorca Kremľa v súvislosti s plánovaným stretnutím ruského prezidenta Vladimira Putina s Trumpom povedal, že neexistuje žiadna dohoda o čase a mieste osobného stretnutia oboch lídrov. Podľa Peskova by k stretnutiu mohlo dôjsť o niekoľko týždňov či dokonca mesiacov.

Americký prezident v stredu večer vyhlásil, že jeho prvá schôdzka s ruským náprotivkom od nástupu do úradu sa uskutoční v Saudskej Arábii. „Zatiaľ neboli prijaté žiadne rozhodnutia, ani na pracovnej, ani na najvyššej úrovni,“ povedal hovorca Kremľa. Podľa ruskej tlačovej agentúry TASS Peskov potvrdil, že saudskoarabský Rijád bol spomenutý ako potenciálne miesto budúceho stretnutia prezidentov počas ich telefonátu.

Denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na nemenované zdroje napísal, že čínski predstavitelia v posledných týždňoch prostredníctvom sprostredkovateľov navrhli americkej vláde, že usporiadajú summit medzi Trumpom a Putinom. Hovorca čínskej diplomacie Kuo Ťia-kchun to vo štvrtok nekomentoval a uviedol, že nemá žiadne informácie, ktoré by mohol zverejniť.

Hovorca Kremľa tiež povedal, že Putin rád privíta svetových lídrov vrátane Trumpa v máji na oslavách víťazstva nad fašizmom v Moskve, informuje TASS.

