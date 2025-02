ONLINE: Posunie Mníchovská bezpečnostná konferencia Ukrajinu bližšie k mieru? Macron: Len nie kapitulácia

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 087 dní Zombie, zombie... Ukrajinci bojujú s Rusmi o každú piaď zeme Video Ukrajinský tank a bojové vozidlo pechoty Bradley v nasadení proti okupantom smerom na mesto Toreck v Doneckej oblasti. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

6:30 Vojačka z 53. ukrajinskej brigády bojujúcej vo východnom Doneckom regióne povedala, že je normálne, že sa Trump a Putin navzájom rozprávajú, napísala agentúra AP.

"Ak je dialóg jedným zo spôsobov, ako ovplyvniť situáciu, nechajte ich hovoriť – ale nech je dostatočne zmysluplný, aby sme pocítili výsledky týchto rozhovorov,“ povedala vojačka a trvala na anonymite kvôli bezpečnostným rizikám pre jej rodinu na okupovanom ukrajinskom území.

K rokovaniam však bola skeptická vzhľadom na nezlučiteľné požiadavky, ktoré v minulosti predložili Rusko a Ukrajina.

„Podmienky sú neprijateľné pre každého. To, čo navrhujeme, u nich fungovať nebude a to, čo navrhujú, je pre nás neprijateľné," povedala. „Preto som, ako asi každý vojak tu, presvedčená, že sa to dá vyriešiť len silou.“

Dôstojník ukrajinskej armády, ktorý povedal, že je v kontakte s viac ako 40 brigádami, povedal, že vojaci, s ktorými pravidelne hovorí, nechcú mierovú dohodu za každú cenu, aj keď zúfalo túžia po ďalšej západnej vojenskej pomoci.

„Zásoby, ktoré v súčasnosti máme, pokiaľ ide o muníciu, vystačia na dva alebo tri týždne, možno mesiac,“ povedal pre The Associated Press a požiadal, aby sa jeho meno neuvádzalo, pretože nemá oprávnenie hovoriť s médiami. „Rozhodne sa s tým nedokážeme vyrovnať sami,“ dodal

6:05 Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval pred takým mierovým usporiadaním, ktoré by znamenalo kapituláciu Ukrajiny, a spochybnil, či je jeho ruský náprotivok Vladimir Putin úprimne pripravený uzavrieť trvalé prímerie v takmer tri roky trvajúcej vojne. Za Ukrajinu môže o mieri vyjednávať jedine jej prezident Volodymyr Zelenskyj, zdôraznila francúzska hlava štátu v rozhovore pre Financial Times, ktorý denník zverejnil v noci na piatok a o ktorom informovala agentúra AFP.

„Mier, ktorý by bol kapituláciou, by bol zlou správou pre všetkých,“ vrátane Spojených štátov, varoval Macron s odvolaním sa na možný postup amerického prezidenta Donalda Trumpa, ak by začal rokovania o prímerí priamo s Putinom bez účasti Ukrajiny. Trump v stredu telefonicky hovoril o vojne zvlášť s Putinom a potom so Zelenským, načo poveril amerických predstaviteľov, aby začali rokovať o ukončení konfliktu.

„Jedinou otázkou v tejto fáze je, či je prezident Putin ochotný uzavrieť prímerie na úprimnom, trvalom a udržateľnom základe,“ uviedol Macron v rozhovore, ktorý poskytol britskému denníku v Elyzejskom paláci.

Macron zdôraznil, že jedine Ukrajina môže s Ruskom rokovať o otázkach svojej zvrchovanosti a územnej celistvosti. Nový americký minister obrany Pete Hegseth v stredu vyhlásil, že je „nerealistické“ očakávať, že sa Ukrajina vráti k svojim hraniciam pred rokom 2014. Rusko, ktoré už v roku 2014 anektovalo Krym, začalo na Putinov príkaz nevyprovokovanú agresiu na Ukrajine vo februári 2022 a teraz si robí nárok na päť rôznou mierou okupovaných ukrajinských oblastí.

Francúzsky prezident v rozhovore tiež uviedol, že je potrebné, aby Európania spoločne zasadli k rokovaciemu stolu k rozhovorom o budúcej bezpečnostnej architektúre kontinentu. „Je na medzinárodnom spoločenstve, so špecifickou úlohou Európanov, aby diskutovalo o bezpečnostných zárukách a v širšom zmysle o bezpečnostných pravidlách pre celý región. A tu musíme zohrať svoju úlohu,“ zdôraznil Macron.

Macron ako prvý štátnik spomenul možnosť vyslania pozemných jednotiek na Ukrajinu, aby v prípade prímeria zabezpečili jej bezpečnosť pred Ruskom, píše AFP. Nový šéf Pentagonu Hegseth naopak zdôraznil, že bude na Európanoch, aby našli „robustné“ bezpečnostné záruky na udržanie „trvalého“ mieru, a vylúčil nasadenie amerických vojakov na Ukrajine.

6:00 V Mníchove sa v piatok začína trojdňová bezpečnostná konferencia. Mohla by priniesť odpovede na niektoré otázky spojené s vývojom konfliktov na Ukrajine či na Blízkom východe. S napätím sa očakáva predovšetkým prejav amerického viceprezidenta J. D. Vance. Konferenciu oficiálne začne nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Česko bude zastupovať prezident Petr Pavel a minister zahraničia Ján Lipavský.

Na podujatie, ktoré sa tradične koná v hoteli Bayerischer Hof v mníchovskom centre, dorazí šesť desiatok hláv štátov a vlád a vyše sto ministrov. V americkej delegácii bude okrem Vance aj minister zahraničia Marco Rubio a osobitný splnomocnenec pre Ukrajinu a Rusko generál Keith Kellogg. Ukrajinu, ktorá sa skoro tri roky bráni ruskej invázii, zastúpi prezident Volodymyr Zelenskyj. V piatok by sa mal na okraj konferencie stretnúť s americkým viceprezidentom Vancom.

Krátko pred začiatkom konferencie si spolu ohľadom vojny na Ukrajine telefonovali americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin a dohodli sa na stretnutí, pravdepodobne v Saudskej Arábii. Zelenskyj varoval, že Kyjev neprijme žiadnu dohodu, ktorá bude dojednaná bez jeho účasti. Podiel na rokovaniach požaduje aj Európa, ktorá by mala podľa amerických predstáv prevziať hlavný diel zodpovednosti za budúce zabezpečenie bezpečnosti Ukrajiny.

Na úvod Mníchovskej bezpečnostnej konferencie bude hovoriť nemecký prezident Steinmeier, na programe je tiež prejav predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Okrem Ukrajiny by mali byť dôležitými témami aj situácie na Blízkom východe vrátane vojny v Pásme Gazy a ďalšieho vývoja v Sýrii. Na programe sú aj výzvy, ktoré predstavujú pre súčasný svet klimatické zmeny či umelá inteligencia.