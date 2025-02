Premiér Čiernej Hory: Súčasťou EÚ chceme byť do roku 2028, mohli by sme byť most smerom k zvyšku Balkánu

Čierna Hora by sa chcela do roku 2028 stať 28. členským štátom Európskej únie. V rozhovore pre stanicu Euronews to uviedol premiér krajiny Milojko Spajič, informuje TASR.

Kandidátska krajina EÚ podľa čiernohorského predsedu vlády už teraz funguje, ako keby bola súčasťou Únie. V rozhovore načrtol tiež strategický plán Čiernej Hory týkajúci sa uzavretia všetkých prístupových kapitol do konca roka 2026, čím by sa pripravila pôda pre plnohodnotné členstvo v EÚ do januára 2028.

Spajič vyzdvihol hospodársky pokrok krajiny. „Sme veľmi optimistickí, pokiaľ ide o našu hospodársku budúcnosť. Za posledných štyri alebo päť rokov sa nám podarilo zdvojnásobiť náš HDP,“ spresnil.

Pellegrini: EÚ musí prijať rozhodnutia o svojom budúcom fungovaní Video (Archívne video) Európska únia (EÚ) dnes stojí na rázcestí a musí prijať závažné rozhodnutia o svojom budúcom fungovaní.

Tento rýchly hospodársky rast by podľa jeho slov mohol Podgoricu po vstupe do eurobloku postaviť do pozície čistého prispievateľa do fondov EÚ, a nie príjemcu.

Premiér následne zdôraznil kultúrne dedičstvo svojej krajiny a hovoril o jej jedinečnej multietnickej a multináboženskej spoločnosti. Krajina by mohla podľa neho pôsobiť ako „akýsi most smerom k zvyšku Balkánu“.

Na otázku, prečo by k ich integrácii do EÚ malo dôjsť práve teraz, Spajić poukázal na súčasnú globálnu geopolitickú situáciu a poznamenal, že všetky hlavné svetové mocnosti sa v súčasnosti snažia expandovať. „Veľké mocnosti sa predbiehajú, veľké mocnosti inovujú, veľké mocnosti sa snažia nájsť nové trhy. A myslím si, že vy by ste mali robiť to isté,“ povedal s odkazom na EÚ.

Čierna Hora požiadala o členstvo v EÚ v apríli 2008 a štatút kandidátskej krajiny jej bol udelený v decembri 2010. Rokovania o pristúpení medzi EÚ a Čiernou Horou sa začali v júni 2012.