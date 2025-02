Orbán: Netreba odchádzať z EÚ, ona sa rozpadne sama

Európska únia má problémy. Ak to pôjde takto ďalej, nebude treba z nej odchádzať, pretože sa rozpadne sama. Povedal to v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán podotkol, že už od rokov 2010 a 2011 je zrejmé, že ak sa veci v Únii nezmenia, tak to nebude mať dobrý koniec. Maďarsko by podľa neho malo zostať v EÚ, avšak tá v terajšej podobe nemôže prežiť.

„Sú potrebné radikálne zmeny, a hoci európski lídri sa zhodli na tom, čo treba urobiť, nič sa nedeje,“ podčiarkol maďarský premiér. Podľa neho treba znížiť ceny energií, keďže európske firmy krachujú, lebo platia viacnásobne viac než podniky v Číne alebo v USA, a tiež krachujú kvôli európskym reguláciám.

Podľa slov premiéra Európa bojuje o prežitie. „My by sme však nemali uvažovať o Európe, ale o Maďarsku. Potrebujeme hospodársku politiku, ktorá funguje aj vtedy, keď sa hospodárskej politike EÚ darí, aj keď sa jej nedarí,“ podčiarkol Orbán.

Keď sa vojna skončí, Rusko sa opäť zapojí do svetovej ekonomiky

Keď sa vojna na Ukrajine skončí, Rusko sa znovu zapojí do svetovej ekonomiky a európskeho energetického systému, povedal premiér Viktor Orbán.

„Keď príde americký prezident a urobí mier, … myslím si, že sa Rusko reintegruje do svetovej ekonomiky,… európskeho bezpečnostného systému a dokonca aj do európskeho ekonomického a energetického systému,“ povedal Orbán. „Bude to obrovský impulz pre maďarské hospodárstvo,“ dodal maďarský premiér, ktorý je veľkým priaznivcom amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Našu stratégiu sme založili na tom, že vojna by sa nemala preťahovať a že príde nový americký prezident a v situácii, keď sa Európania ukazujú byť ochromení, dokáže rozísť gordický uzol (…) a nastoliť mier,“ citovala maďarského premiéra agentúra MTI. „Vďaka dohode o mieri veľa získame,“ povedal tiež Orbán.

Tento politik, ktorý je pri moci v Maďarsku skoro 15 rokov, napriek takmer tri roky trvajúcej ruskej invázii na Ukrajine udržiava dobré vzťahy s Moskvou a kritizuje sankcie, ktoré Európska únia na Rusko kvôli agresii voči susednej krajine uvalila.

Agentúra Reuters podotýka, že zatiaľ čo veľká časť krajín EÚ od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu podnikla veľké kroky na ukončenie závislosti od ruských energetických surovín, Maďarsko od Ruska odoberá 80 až 85 percent plynu pre svoju spotrebu a v tejto krajine tiež nakupuje väčšinu ropy.

Trump v stredu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom telefonicky hovoril o začatí rokovaní a ukončení vojny na Ukrajine. Následne Trump hovoril tiež s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.