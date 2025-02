CNN: Čína dodala Iránu kľúčovú látku na výrobu balistických rakiet

Irán v Číne nakúpil kľúčový komponent pre výrobu raketových motorov. Napísal to server stanice CNN. Prvá loď s látkou už kotví pri iránskych brehoch a na ďalší Irán čaká. Podľa americkej stanice by to mohlo znamenať, že sa Iránu darí obnovovať výrobu rakiet, ktorú postihli izraelské údery z minulého roka.

Iránske rakety nad Starým mestom v Jeruzaleme Video V utorok (1. 10.) zaútočil Irán na Izrael priblžne 200 raketami. Zdroj: IDF

CNN tvrdí, že pri iránskom prístave kotví loď, ktorá preváža zhruba 1000 ton chloristanu sodného z Číny. To je kľúčový komponent pre výrobu raketových motorov na tuhé palivá. Takéto množstvo podľa stanice, ktorá odkazuje na informácie zo spravodajských služieb, môže stačiť na výrobu motorov pre 200 balistických rakiet s doletom 1400 kilometrov. Dodávku podľa CNN objednala iránska organizácia zapojená do výroby rakiet.

Podľa CNN dodávka môže naznačovať, že sa Iránu darí obnovovať výrobu balistických rakiet, ktorá bola vážne poškodená pri izraelských úderoch vlani v októbri. Ak by to zodpovedalo pravde, tak je to skôr, ako sa domnievali niektorí analytici. Irán očakáva ešte jednu ďalšiu loď s chloristanom sodným.

Predaj chloristanu sodného medzinárodné sankcie nezakazujú. Látka sa používa na výrobu chloristanu amónneho, ktorý sa používa v motoroch pre rakety. „Nie je tu veľa ďalších alternatív na využitie (chloristanu sodného),“ uviedol expert na anorganickú chémiu Andrea Sella.

Látka sa používa aj na výrobu motorov pre protivzdušné rakety. Podľa analytika Fabiana Hinza však Irán látku používa prevažne na výrobu motorov pre balistické rakety. Ďalší analytik Jeffrey Lewis tvrdí, že Čína bola hlavným dodávateľom chloristanu sodného pre iránsky balistický program od začiatku tohto storočia. V poslednom čase však Peking znížil svoju vojenskú spoluprácu s Teheránom v snahe zlepšiť svoje vzťahy so Saudskou Arábiou a niektorými ďalšími arabskými štátmi.

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video Izrael so spojencami dokázal zničiť 99 percent dronov a rakiet, ktorými na židovský štát zaútočil Irán. Zdroj: IDF

Čínske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že chloristan sodný nie je látkou, ktorá by podliehala špecifickým vývozným povoleniam. „Jeho vývoz možno tak považovať za bežný obchod,“ uviedol hovorca ministerstva. Podľa americkej stanice tak nie je jasné, do akej miery je do obchodu oficiálne zapojená čínska vláda.

Látka sa podľa CNN používa na výrobu menej pokročilých iránskych balistických rakiet. Trosky aspoň jednej z týchto rakiet identifikovala izraelská armáda po iránskom raketovom útoku na Izrael z vlaňajšieho októbra. Najvýkonnejšie a najvyspelejšie iránske rakety naopak využívajú motory na kvapalné palivo, povedal stanici CNN Hinz.