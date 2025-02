Putina klamú najbližší, preto si myslí, že vyhrá. Jeho čas sa kráti, čoskoro zomrie, vyhlásil Zelenskyj

Zelenskyj v rozhovore pre portál Economist vyjadril obavy z postojov bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý viackrát deklaroval schopnosť ukončiť konflikt v priebehu jedného dňa. Zatiaľ však nepredstavil konkrétnu stratégiu, ktorá by tento cieľ mohla dosiahnuť. Na konferencii bude Trumpa zastupovať jeho viceprezident J. D. Vance, ktorý sa už v minulosti vyjadril, že situácia na Ukrajine nie je preňho prioritou.

Rutte: Ukrajina je k NATO bližšie ako kedykoľvek predtým Zdroj: NATO Video (Archívne video z októbra 2024) Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zdroj: NATO

Podľa ukrajinského prezidenta je získanie bezpečnostných záruk nevyhnutným predpokladom pre akýkoľvek trvalý mier. „Bez nich je šanca na ukončenie vojny nulová,“ zdôraznil. Zelenskyj zároveň upozornil na postoj ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý podľa jeho slov nemá záujem na mierovom riešení konfliktu.

Ukrajinský líder upozornil na problémy v ruských radoch, najmä na nedostatok presných informácií, ktoré Putinovi poskytuje jeho okolie. Kremeľ sa podľa neho zmieta v klamstvách a strachu. „Putin si myslí, že môže vyhrať len preto, že nemá správne informácie. Jeho spolupracovníci sa ho boja a nehovoria mu pravdu“ skonštatoval Zelenskyj.

Zároveň povedal, že ho moc nezmenila tak ako jeho ruského náprotivka. "A ja mám navyše čas, on nie. On určite čoskoro zomrie,“ vyhlásil.

Ukrajinské špeciálne jednotky bojujú proti Rusom Video Špeciálne jednotky ukajinských ozbrojených síl v nasadení proti ruským okupantom. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Zelenskyj otvorene priznal, že perspektíva ukrajinského členstva v Severoatlantickej aliancii sa javí čoraz menej reálne. „NATO sa zdá byť nedosiahnuteľné. Preto musíme hľadať alternatívne riešenia na posilnenie našej obrany,“ uviedol.

Ako plán B označil výrazné rozšírenie ukrajinskej armády. „Na to, aby sme dokázali čeliť Rusku, potrebujeme zdvojnásobiť našu vojenskú silu," vysvetlil prezident. Dodal, že v tejto snahe by mohla Ukrajine významne pomôcť Európa, a to najmä poskytnutím modernej výzbroje a systémov protivzdušnej obrany.

Napriek prekážkam Zelenskyj zostáva presvedčený, že medzinárodná podpora je pre Ukrajinu kľúčová. Očakáva, že mníchovská konferencia poskytne priestor na diskusiu o konkrétnych krokoch na zabezpečenie bezpečnostných záruk.

Rozsiahla vojna proti Ukrajine, ktorá sa začala v roku 2022, si doteraz vyžiadal desaťtisíce obetí a zanechala za sebou rozsiahle škody. Práve spolupráca s európskymi partnermi a vytvorenie efektívnych obranných mechanizmov môže byť podľa Zelenského rozhodujúca pre budúcnosť krajiny a jej nádej na mier.